Self-Care-Tipps

Denkst du beim Begriff "Self-Care" an Schaumbäder und Binge Watching unter einer kuscheligen Decke? Wenn ja, dann liegst du damit nicht ganz falsch, aber dazu gehört noch sehr viel mehr. "Self-Care ist die tägliche, konsequente, grundlegende Art und Weise, wie du dich um dich selbst und um dein körperliches, emotionales und mentales Wohlbefinden kümmerst, damit du die bestmögliche Version von dir erreichst", sagt Theresa Melito-Conners, PhD, Expertin für Self-Care, Bildungsberaterin und Autorin in Massachusetts. Wenn du dich rundum wohlfühlst und in Topform bist, kannst du die großen und kleinen Stolpersteine des Lebens besser überwinden.



Selbstfürsorge bedeutet nicht nur, sich zu verwöhnen, sondern auch Unangenehmes zu erledigen, das letztlich gut für dich ist (zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen), oder dir genau das zu gönnen, was du in einer bestimmten Situation brauchst (zum Beispiel eine Mittagspause), erklärt Ellen Bard, Mitglied der British Psychological Society und Autorin von "Für mich: Das kreative Self-Care-Buch". Self-Care hilft dir, deine Akkus besser aufzuladen, damit du in der Lage bist, dich bei der Arbeit, beim Training und in deinen Beziehungen voll einzubringen, sagt Bard. Und anstatt Zeit und Energie darauf zu verschwenden, dich quasi zum Erholen und Abschalten von deinen Sorgen und Problemen zu zwingen, kannst du deine inneren Ressourcen aktivieren, um genau diese Probleme zu lösen, die dich belasten. Das ist vergleichbar mit dem Einfügen des letzten fehlenden Puzzlestücks – statt zu versuchen, einen Berg nicht passender Teile zusammenzusetzen, in der Hoffnung, dass sich daraus schon irgendwie ein Bild ergibt.



Für eine effektive Self-Care musst du dich selbst wirklich gut kennen, sagt Bard. "Was für einen Menschen gut ist, funktioniert vielleicht nicht für einen anderen, und was wir in einem bestimmten Moment brauchen, funktioniert vielleicht nicht in einer anderen Situation", ergänzt sie. "Bei der Self-Care geht es darum, dich tiefer mit dir selbst zu verbinden und darauf zu hören, was dein Herz, Geist und Körper brauchen."



Es ist wichtig, dass du den achtsamen Umgang mit dir selbst auf deine jeweiligen aktuellen Bedürfnisse abstimmst. Wenn du das beherzigst, wirst du deine Ziele schnell erreichen. Probier dazu diese Tipps von Expert:innen aus.