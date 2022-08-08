Warum der Placeboeffekt funktioniert

Stell dir vor, du trinkst einen frisch gebrühten Kaffee und erfährst erst, nachdem deine Tasse schon halb leer ist, dass es sich um koffeinfreien Kaffee handelt. Du fühlst dich aber immer noch voller Energie und hellwach. Würdest du aufhören, diesen Kaffee zu trinken? Deine Antwort auf diese Frage ist weniger wichtig als das Phänomen hinter dem vermeintlichen Koffeinkick: der Placeboeffekt.



"Der Placeboeffekt tritt ein, wenn man eine positive Wirkung verspürt, die auf dem Glauben an eine bestimmte Maßnahme oder Intervention beruht und nicht auf deren tatsächlichen Eigenschaften", erklärt Dr. Shona Halson, außerordentliche Professorin für das Fachgebiet Regeneration an der Australian Catholic University. Vom Placeboeffekt spricht man auch dann, wenn man daran glaubt, dass das, was man macht, eine positive Wirkung haben wird, auch wenn es dafür keinen Beweis gibt.



Viele Athlet:innen nutzen den Placeboeffekt, wenn sie die neuesten gehypten Regenerationstechniken ausprobieren – ganz gleich, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Trotz ihrer großen Beliebtheit können viele dieser Methoden, darunter Massagepistolen, die an eine Bohrmaschine mit einem Schaumstoffball als Aufsatz erinnern, und Kryotherapie, bei der du zum Regenerieren in eine Kältekammer gehst, sowohl mit physiologischen Vorteilen als auch mit dieser psychologischen "Placeboerfahrung" verbunden sein – manchmal überwiegt Letzteres.



Nimm beispielsweise Kompressionsstrümpfe, die total im Trend sind: Sie sollen Schwellungen und Muskelkater nach dem Training reduzieren, heißt es. Eine kürzlich im Open Access Journal of Sports Medicine veröffentlichte systemische Durchsicht wissenschaftlicher Literatur hat allerdings gezeigt, dass die Träger:innen von Kompressionsstrümpfen zwar gefühlt weniger Muskelkater hatten, aber keine Verbesserung ihrer Marker für Muskelschäden oder Entzündungen zeigten. Eine andere Studie, veröffentlicht im International Journal of Sports Physiology and Performance, fand heraus, dass die Regenerationswirkung der Strümpfe unter Umständen noch verstärkt werden konnte, wenn die Athlet:innen glaubten, dass sie funktionieren würden.



Es gibt auch pneumatische Kompressionsgeräte, die wie weiche Gipsverbände für die Arme und Beine aussehen. Forscher:innen stellten im International Journal of Exercise Science fest, dass der Placeboeffekt ein Grund dafür sein könnte, dass die Teilnehmenden nach dem Tragen dieser Geräte von einer schnelleren Regeneration und weniger Schmerzen durch später einsetzenden Muskelkater berichteten als nach dem Tragen herkömmlicher Kompressions-Sleeves. (Vielleicht lag es an der modernen hochtechnischen Optik der pneumatischen Geräte, wer weiß.)



Ähnliche Erkenntnisse gelten auch für andere Regenerationsmethoden wie Eisbäder und Massagen: Einige Untersuchungen ergaben, dass die meisten Teilnehmenden bessere Ergebnisse erzielten, wenn sie an die hilfreiche Wirkung der Therapie glaubten, was wiederum ein Beweis für die faszinierende Kraft unserer Gedanken ist.