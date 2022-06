Nachhaltigkeitsziele 2025

Wichtige Phasen im Leben eines Produkts sind die Lieferung an unsere Athlet:innen* und das Einsammeln von Produkten, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Und das sind mit die schwersten Schritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wir alle haben uns zum Beispiel daran gewöhnt, dass wir Produkte personalisieren können und sie innerhalb kürzester Zeit geliefert bekommen. Doch was geschieht, wenn uns ein Produkt nicht gefällt oder defekt ist? Und was machen wir, wenn eine Verpackung beschädigt ist? Darüber denken wir bei Nike intensiv nach und nehmen auch die Hilfe der Wissenschaft in Anspruch.



Für 2025 haben wir uns das Ziel gesetzt, 10 mal mehr gebrauchte oder defekte Produkte zu spenden, aufzuarbeiten oder zu recyceln, als wir es heute tun. Dafür müssen wir es Menschen leichter machen, ihre Produkte an uns zurückzugeben. In unseren Stores in den USA und Europa gibt es das Programm Reuse-A-Shoe, das auch in China immer beliebter wird. Wir organisieren Upcycling-Workshops und informieren unsere Kunden zum Beispiel mit unserem Nike Circular Design Guide. Vor Kurzem haben wir in ausgewählten Stores in Nordamerika das Programm Nike Refurbished gestartet. Auch hier gibt es Upcycling-Workshops und ab diesem Sommer stellen wir Videos bereit, die sich mit der Reparatur und Pflege unserer Produkte befassen. Einige dieser Services stehen erst am Anfang, aber auch hier verfolgen wir wie bei allem, was wir tun, dasselbe Ziel: Alle Athletinnen und Athleten auf unserem Planeten mit Inspiration und Innovation zu unterstützen.