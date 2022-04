Herstellen von Nike Air per In-House-Recycling

Nike Air Dämpfung ist bekannt für ihren Style und ihren Tragekomfort. Aber die wenigsten wissen, dass bei der Herstellung bereits seit Jahrzehnten nachhaltige Innovationen eingesetzt werden. Von Anfang an hat Nike seine Drucklufttechnologie konstant weiterentwickelt, um unsere Erde so gut wie möglich zu schonen.



"Unsere sichtbarste Technologie enthielt vom ersten Tag an unglaublich viele unsichtbare Innovationen", erklärt Mitesh Patel, Director of Production Operations im Air Manufacturing Innovation (AirMI)-Werk. "Unser Ziel ist es, einige Dinge konsistent zu halten – zum Beispiel den Look und das Laufgefühl – und gleichzeitig den Fertigungsprozess kontinuierlich zu verbessern."