Billie hat schon oft über ihre Angst vor dem Klimawandel gesprochen und wie sich diese Angst auf ihre Musik, ihre Partnerschaften und ihre Konzerte ausgewirkt hat. So erlaubt sie zum Beispiel keine Plastikstrohhalme auf ihren Veranstaltungen und bittet Besucher, ihre eigenen Wasserflaschen mitzubringen. Aber sie ist immer bereit, dazuzulernen. Ayana blickt nicht nur bereits auf eine erfolgreiche Karriere in Wissenschaft und Politik zurück, sie ist auch Mitbegründerin des Urban Ocean Lab, einem Thinktank, der sich um die Zukunft von Küstenstädten kümmert. Außerdem hat sie geholfen, das The All We Can Save Project auf die Beine zu stellen, das speziell Frauen unterstützt, die sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben haben. Außerdem gestaltet sie den Podcast How to Save a Planet mit, bei dem es um Lösungen gegen den Klimawandel geht.