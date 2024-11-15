Cosmic Unity: Behind the Design

Bennett Shaw, Product Line Manager für Cosmic Unity, ist ein riesiger Basketballfan, wenn auch kein Experte für das Move to Zero-Projekt von Nike. Als wir mit ihm über die Entwicklung des Schuhs sprachen, sah er allerdings Parallelen zwischen seinem Lieblingsspiel und der Mission von Nike: Es geht darum, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden. "Auch wir wollen immer besser werden", erklärte Bennett. "Unser Ziel war es, den Anteil an Recyclingmaterial um 5 % zu steigern. Mit dem Cosmic Unity haben wir die 25 %-Grenze gemessen am Gewicht erreicht". Für diesen magischen Wert verwendeten die Designer eine einzigartige Kombination aus teilweise recycelten Komponenten und effizient hergestellten neuen Materialien. So besteht die Crater Foam-Mittelsohle aus ca. 10 % Nike Grind-Gummi, das mit neuen Materialien kombiniert wurde. Außerdem wurde das mehrschichtige Fasersystem zu 99 % aus Recyclingmaterial gefertigt, und für das Stoßband wurde eine Mischung aus recyceltem Polyurethan und Polyester verwendet. Gleichzeitig ging es dem Team aber auch um die Ästhetik des Schuhs: Er sollte schnell, cool und futuristisch aussehen.