Vorbeugung und Behandlung von Hüftschmerzen, die durch Laufen entstehen

Manchen Menschen hilft es, beim Laufen eine kurze Pause einzulegen und sich zu dehnen. Wenn du der Meinung bist, dass auch du davon profitieren könntest, wende dich am besten an deine Physiotherapeutin/deinen Physiotherapeuten oder deine Ärztin/deinen Arzt und lass dir geeignete Dehnübungen zeigen. Du solltest die Dehnpausen aber auf jeden Fall an einem gut beleuchteten Ort mit wenig Verkehr machen. Heb zum Beispiel dein Knie an und zieh es zur Brust heran oder geh in die "Standing Figure Four"-Pose. Dabei handelt es sich um einfache Dehnübungen. Wenn du anfällig für Hüftprobleme bist, könntest du auch ein paar Yoga-Sessions, bei denen du dich hauptsächlich auf Übungen für deine Hüfte konzentrierst, in deine wöchentliche Trainingsroutine integrieren. Aber auch hier solltest du mit deiner Ärztin bzw. deinem Arzt sprechen, da einige Bewegungen für dich möglicherweise nicht geeignet sind.