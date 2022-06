Eine Erfolgsgeschichte: Der Aufschwung des Frauenfußballs

Wie fühlt es sich wohl an, beim größten Turnier des Fußballs das Spielfeld zu betreten? Den Stolz zu spüren, wenn deine Mannschaft zusammen alles gibt? Das ausschlaggebende Tor zu schießen? Und deinem Land die begehrte Trophäe nach Hause zu bringen?



Die Frauen-Nationalmannschaft der USA aus dem Jahr 1999 –die legendären 99er – kann all diese Fragen beantworten. Der dramatische, unglaubliche und absolut packende Sieg stieg mit seiner unvergleichlichen Signalwirkung sofort zu einem der besten Momente der Sportgeschichte der USA auf. Zwar gingen dem Sieg Jahre und sogar Jahrzehnte voller Arbeit voraus, doch die 99er prägten eine ganze Generation von Fußballspielerinnen weltweit.



Vor dem historischen Sieg der US-Frauen-Nationalmannschaft (USWNT) 1999 gab es für Fußballerinnen nur wenig Möglichkeiten, Profi zu werden. In den USA wurde die erste organisierte Fußball-Liga für Frauen erst 1950 gegründet und umfasste ganze vier Teams. 1972, als das Gesetz Title IX für mehr Gleichberechtigung beim Sport in Kraft trat, blühte Frauenfußball in den USA auf und wurde eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Doch erst 1985 gründete U.S. Soccer offiziell die USWNT.



Im Jahr 1999 schaffte die Mannschaft den Durchbruch. Mit Mia Hamm, einer brillanten jungen Spielerin aus Selma, Alabama. Sie erhielte 1994 als erste Fußballerin einen Vertrag bei Nike. So konnte die USWNT mit einem erfahrenen Team beim größten Fußballturnier der Welt ins Rampenlicht treten – und am 10. Juli 1999 Geschichte schreiben.



Das Spiel selbst war ein zermürbendes Hin und Her. Auch nach der Nachspielzeit und Verlängerung stand es weiterhin bei 0:0, was bedeutete, dass es zum Elfmeterschießen kam. Dieser letzte Abschnitt, bei dem die US-Mannschaft nach dem Tor von Brandi Chastain mit 5:4 den Sieg davontrug, gehört zu einem der besten Momente in der Geschichte des US-amerikanischen Sports.