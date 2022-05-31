Never Done Challenging Convention: Circa 72

Konventionen hinterfragen hört niemals auf
Department of Nike Archives
Unser Ruf baut darauf auf, dass wir nichts fraglos hinnehmen. In unserer neuesten Kollektion, Nike Circa 72, erfinden wir vergangene Innovationen für kommende Generationen neu.
Unsere legendären Styles zeichnen sich durch ganz natürliche Passform aus. Eine vielseitige Windrunner. Ein zuverlässiger Swoosh Sport-BH. Ein farbenfrohes Paar Waffle Ones. Das sind Essentials, die immer passen, wenn du Akzente setzen willst.
Das war nicht immer so. Jeder dieser Artikel begann mit einer starken Idee, deren Umsetzung für uns wegweisend war. Mit der Circa 72-Kollektion feiern wir Courage und Innovation. Nach fünfzig Jahren erfinden wir Klassiker von Nike für kommende Generationen neu. Das ist die Circa 72-Kollektion.
1978, Entwurfszeichnung von Diane Katz für die erste Windrunner
1979, Original Windrunner für Damen (Unverkäuflich)
1976, Premiere des "Baby Teeth"-Logos
2022, Nike Sportswear T-Shirt in Kastenform für Damen
1976, "Baby Teeth"-Logo von Geoff Hollister
1978, Entwurfszeichnung von Diane Katz für die erste Windrunner
1979, Original Windrunner für Damen (Unverkäuflich)
1976, Premiere des "Baby Teeth"-Logos
2022, Nike Sportswear T-Shirt in Kastenform für Damen
1976, "Baby Teeth"-Logo von Geoff Hollister
Die Windrunner wurde für das Lauftraining in der regnerischen Vorsaison in Portland, Oregon konzipiert. Als Diane Katz, die erste gelernte Bekleidungsdesignerin bei Nike, und Geoff Hollister, der dritte Mitarbeiter bei Nike, 1978 die Windrunner entwickelten, steckte Activewear noch in den Kinderschuhen. Diane Katz nahm wetterfeste Materialien für den Skisport als Inspiration für echte Innovation.
Der Prozess war knifflig. Wie ließ sich ein steifes technisches Material in ein bewegungsfreundliches, atmungsaktives Kleidungsstück für den Lang- und Kurzstreckenlauf umwandeln? Wie konnten scheinbar unvereinbare Konzepte zu einem überzeugenden Design zusammengeführt werden? In unermüdlicher Arbeit und unzähligen Prototypen entwickelte Diane Katz schließlich die berühmte Silhouette, wie wir sie heute kennen.
Katz und Hollister hatten ganze Arbeit geleistet. Nun musste die Windrunner die nächste Hürde nehmen: Weil die Jacke das erste Gemeinschaftsprojekt des Unternehmens mit einem erfahrenen Activewear-Designer war, wurde jedes Detail akribisch geprüft.
Heute können wir uns kaum vorstellen, dass die Windrunner einst als beispielloses – und umstrittenes – Kleidungsstück galt. Im Laufe der Jahren haben die Bekleidung und die Sneaker von Nike immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und weitere Innovationen inspiriert.
Die Circa 72-Kollektion enthält ausschließlich Styles, die von dieser Tradition der Innovation zeugen: von der Leichtathletik inspirierte Must-haves, deren Farben und Muster unsere Anfänge in Oregon wieder aufleben lassen. Klassiker wie der Sport-BH, die Trainingsjacke und das T-Shirt mit Geoff Hollisters "Baby-Teeth"-Wordmark – bahnbrechende Ideen, mit denen das junge Unternehmen Nike sich etablierte.
Innovation und Erfindergeist zeichnen Nike seit jeher aus, und die Circa 72-Kollektion verkörpert diese Tradition. Diese Styles stehen für kühne Konzepte, für Träume, die auch 50 Jahre später noch Anklang finden. Jeder Circa 72-Style ist eine Hommage an die Vergangenheit, neu konzipiert für die Zukunft.