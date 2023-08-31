Das richtige Styling für Cargohosen
Stylingtipps
Jede. Menge. Taschen.
Von allen Y2K-Modetrends, die ein Comeback feiern, ist die Cargohose zweifellos einer der vielseitigsten.
In ihrer ganzen Taschenpracht reichen diese Hosen von baggy und frech bis zu schmal und sportlich und vermitteln einen lässigen Eindruck. Aufgrund dieser Vielfalt werfen sie oft Fragen auf, z. B., wie man Cargos stylt oder was man zu Cargos trägt.
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Die wichtigste Regel für das Styling von Cargohosen besteht darin, sich klarzumachen, dass ein Cargo-Outfit vorrangig ein zweckmäßiges ist, unabhängig davon, ob man die Hose aus praktischen Gründen trägt oder nicht. Daher ist es ziemlich einfach, das richtige Styling für sie zu finden. Basic-Kleidungsstücke wie T-Shirts, Sweatshirts, Jacken und Oversize-Pullover passen alle gut zu Cargos. Bei wärmerem Wetter sind Crop-Tops und Tanktops ideal.
Einen mutigeren Look mit deiner Cargohose erhältst du durch die Kombination aus weiteren funktionalen Pieces wie einer Outdoorjacke und sonnenschützenden Accessoires wie Caps und Sonnenbrillen. Oder entscheide dich für ein monochromes Outfit oder einen Color-Blocking-Look, bei dem du ein paar leuchtende Farben wie helles Grün, helles Gelb, Mandarine und Lila kombinierst.
Ein noch größeres Statement setzt du, wenn du die Cargos mit unerwarteten Pieces kombinierst, z. B. mit einem farbigen Reißverschluss, einem Bodysuit mit Cutouts oder einer Crossbody-Tasche mit Kettengliedern – so wirkt das Ergebnis weniger zweckmäßig und dafür modischer.
Natürlich gibt es auch die passenden Schuhe, die du zu Cargos tragen kannst, um einen stylishen Look zu erzielen. Neue Nike Schuhe sind ein Muss – von farbenfrohen Traillaufschuhen bis hin zu eleganten weißen Turnschuhen oder legendären Modellen wie dem Air Jordan, Air Force 1 oder Air Max. Mit flexiblen und atmungsaktiven Skateboardschuhen stylst du deinen Cargo-Look extralässig.
Ganz gleich, ob du gerade auf der Suche nach neuen Inspirationen für deine Lieblings-Cargo bist oder darüber nachdenkst, dir eine zuzulegen: Hier findest du sieben Outfitideen mit Cargohosen, die du das ganze Jahr über tragen kannst.
7 Outfits mit Cargohosen, die du sofort tragen kannst
1. Sportlicher Charme mit dem gewissen Extra an Grün
Ein grünes Cargo-Outfit klingt eigentlich ganz easy. Du weißt schon … Cargos in Tarnfarbengrün und dazu ein einfaches T-Shirt und klassische weiße Sneaker.
Aber statt des Altbewährten, probiere es doch mal mit knalligen Farben wie Grün und Gelb – und zwar von Kopf bis Fuß. Eine weite, lockere Cargohose ist der perfekte Gegenspieler zu auffälligen Farben. Taillierte Oberteile wie Sport-BHs oder Tanktops gleichen dafür das Volumen der Hose aus. Um den Look abzurunden, schlüpfst du in eine leichte Bomberjacke und legst noch eins drauf mit knallbunten Accessoires wie Color-Block-Sneakern und einer großen Tragetasche.
2. Cargo mal elegant
Eine klassische Cargohose ist leger, bequem und kommt mit vielen Taschen daher. Um frische Luft in den Klassiker zu bringen, achte auf das richtige Layering. Bleib bei der klassischen Ästhetik und wähle ein Tank in einem neutralen Farbton. Abgerundet wird der Look mit einem aufgeknöpften, kurzärmeligen Oxford – richtig chillig und luftig.
Der Air Jordan 1 Mid SE Craft in einer Komplementärfarbe bringt die verschiedenen Elemente harmonisch zusammen, für einen Hauch müheloser Coolness. Was Accessoires angeht, raten wir dir zu einer Sonnenbrille mit einem kleineren Rahmen in einer passenden Farbe – diese kleine Ergänzung rundet deinen Look vollends ab.
3. Baggy und doch schnittig
Ein Outfit mit schwarzer Cargohose ist sehr vielseitig, vor allem, wenn es sich um eine hoch geschnittene Hose mit weitem Bein handelt. Noch besser ist es, wenn deine Cargo mit Bändern an den Beinöffnungen ausgestattet ist, mit denen du den Saum individuell anpassen kannst (d. h., du kannst die Hose unten locker oder eng tragen, um deine Schuhe voll zur Geltung zu bringen).
Eine Technical Jacket mit Taschen aus Ripstop unterstreicht den Utility-Style. Um einen noch stärkeren Effekt zu erzielen, kannst du sie über einem kurzen, boxy T-Shirt tragen. Ein farbenfroher Sneaker, wie der Nike Air Max 97 By You, verleiht dem Look einen Kick Nostalgie und durch eine Crossbody-Tasche aus Nylon rundest du dein Outfit mit einem sportlich-luxuriösen Touch ab.
4. Klassisch, gemütlich und cool
Ob am Wochenende oder bei der Arbeit im Homeoffice – mit der praktischen, grünen Cargo aus Ripstop-Nylon kannst du nichts falsch machen. Ein grauer Hoodie sorgt für ein klassisches, bequemes Outfit. Und mit gesteppten Haussocken wird es beim Chillen zu Hause extra gemütlich. Und wenn du raus musst, um dein Essen abzuholen … schnappst du dir ein Paar bequeme Schuhe, zum Beispiel brandneue weiße Laufschuhe. Eine glänzende Aviator-Sonnenbrille sorgt für ein zeitloses und elegantes Finish.
5. Kordelzug für eine flexible Taille
Aufeinander abgestimmte Kleidungsstücke (in diesem Fall der 1/4-Reißverschluss und die Hose) machen das Leben so viel einfacher. Und auch mit deinen Lieblings-Cargo-Outfits lässt sich das prima umsetzen. Color Blocking eignet sich ideal, um deinen Freizeitlook trendig zu stylen. Das gilt ganz besonders dann, wenn dein Basic-Layer alle Blicke auf sich zieht, z. B ein Bodysuit mit Cutouts.
Außerdem hat diese Cargohose einen elastischen Bund mit Kordelzug, mit dem du die Passform enger oder lockerer stellen kannst. Einfache Accessoires wie die Nike Air Force 1 '07 Sneaker und eine schlichte schwarze Sonnenbrille machen diesen Look zum Hingucker.
6. Cargo mit Twist – zwei Looks in einem
Neutrale, vom Skateboarding inspirierte Extras sorgen für einen cleanen Look und zwar ganz gleich, ob du sie an einem gemütlichen Samstag in der Stadt trägst oder dich mit dem Skateboard in die Halfpipe stürzt. Und das Beste? Du kannst die Hosenbeine abnehmen, wenn du deine Cargo in Shorts verwandeln willst. Passend dazu wählst du zum Beispiel ein weißes Langarmshirt, Socken, Sneaker mit Wildleder und Canvas und eine Cap.
7. Proportionen auf den Kopf stellen
In einer Cargohose mit weitem Bein stichst du aus der Masse hervor. In Kombination mit neutralen Pieces wie einem Oversized-T-Shirt und High-Top-Sneakern steht die Hose mühelos im Mittelpunkt. Mit einer Hüfttasche hast du beide Hände frei und pflegst damit noch deinen zweckmäßigen Style – geht es noch besser? Passform-Tipp: Übergroße Proportionen bei deiner Kleidung sorgen für einen trendigen Effekt.
Text: Laura Lajiness Kaupke