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ACG-Hosen & -Leggings

(24)
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG "High Stakes"
Wanderhose (Herren)
€ 114,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Hose (Damen)
€ 99,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Zip-Off-Hose
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Zip-Off-Hose
€ 164,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Hose für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Hose für Herren
€ 99,99
Nike ACG "Trailwind"
Nike ACG "Trailwind" Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Trailwind"
Wasserdichte Storm-FIT ADV Hose (Herren)
€ 139,99
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Hose (Herren)
€ 124,99
ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Therma-FIT Wanderhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Grid
Therma-FIT Wanderhose (Herren)
€ 89,99
ACG Tuff Fleece
ACG Tuff Fleece Hose
ACG Tuff Fleece
Hose
€ 94,99
ACG High Stakes
ACG High Stakes Wanderhose (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG High Stakes
Wanderhose (Damen)
€ 114,99
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand "Canwell Glacier" SE
Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballhose (Herren)
€ 179,99
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loops
Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
€ 84,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
€ 69,99
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Dri-FIT ADV-Leggings zum Laufen für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Lunar Ray
Dri-FIT ADV-Leggings zum Laufen für Herren
€ 109,99
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Hose
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Hose
€ 104,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
€ 94,99
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Hose
Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Hose
€ 249,99
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Storm-FIT ADV Weste
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Storm-FIT ADV Weste
€ 449,99
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Dawn Range
Dri-FIT Traillaufhose (Herren)
€ 104,99
Nike ACG "Smith Summit"
Nike ACG "Smith Summit" UV-beständige Repel-Hose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Smith Summit"
UV-beständige Repel-Hose (Herren)
€ 194,99
ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Storm-FIT Dolomite Hose
Recyclingmaterialien
ACG Skull Peak
Storm-FIT Dolomite Hose
€ 399,99
Inter Mailand "Wolf Tree" Plus SE
Inter Mailand "Wolf Tree" Plus SE Nike ACG Fußball-Fleece-Hose
Recyclingmaterialien
Inter Mailand "Wolf Tree" Plus SE
Nike ACG Fußball-Fleece-Hose
€ 149,99
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Hose (Damen)
€ 124,99
Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Ray"
Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
€ 109,99
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Zip-off-Hose (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
Zip-off-Hose (Damen)
30 % Rabatt

Nike ACG-Leggings & -Hosen: meistere jede Challenge

Wind, Regen, Kälte? Die Nike ACG-Hosen lassen sich von nichts aufhalten. Egal, ob du den nächsten Gipfel eroberst oder im Park trainierst: Mit unseren innovativen Technologien bist du immer bereit, dein Bestes zu geben. Die dehnbaren Materialien sorgen für maximale Bewegungsfreiheit, während wärmespeichernde Fasern deine Muskeln angenehm warm halten. Wenn es richtig kalt wird, greif zu den Hosen mit Nike Therma-FIT ADV-Technologie. Diese Kombination aus wärmeregulierendem Stoff und fortschrittlicher Technik wärmt dich zuverlässig. Versiegelte Nähte, dehnbare Bündchen und weiches Fleece garantieren dir maximalen Komfort, ohne deine Bewegungen einzuschränken.


Dank der wasserabweisenden Beschichtung unserer ACG-Hosen bleibst du auch bei starkem Regen trocken. In Styles mit Reißverschlusstaschen kannst du deine Essentials sicher und trocken verstauen. Elastische Taillenbünde sind bequem und halten Nässe draußen. Für noch mehr Funktionalität findest du robuste Gürtelschlaufen, an denen du ganz einfach einen Karabiner befestigen kannst – perfekt, um deine wichtigsten Tools immer griffbereit zu haben. Modelle mit verstärkten Knieeinsätzen bieten extra Strapazierfähigkeit und schützen deine Hosen bei intensiver Nutzung vor Abrieb. Natürlich darf auch der ikonische Nike Swoosh nicht fehlen, der deinem Outfit einen modischen, hochwertigen Touch verleiht. Und dank der großen Größenvielfalt für alle Altersgruppen kann wirklich jede:r Teil der nächsten Outdoor-Expedition sein.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike ACG-Leggings mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.