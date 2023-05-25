8 Ideen für Sommer-Outfits von Nike für Damen
Stylingtipps
Luxe-Ära im Sport, wird geladen.
Wenn du von der vorausschauenden Sorte bist, hast du sicher schon ein paar Ideen für hübsche Sommer-Outfits im Kopf. Hallo, ja genau du. Genieße deine Vorfreude auf die warmen Sonnentage, indem du dir einige frische Looks zusammenstellst, die du den ganzen Sommer über tragen kannst.
Die besten Sommer-Outfits beinhalten immer ein lässiges Must-have aus deinem Kleiderschrank. Tanktops, T-Shirts, Shorts, Miniröcke und Kleider zum Überwerfen sind hier die Favoriten. Was die Accessoires angeht, passen weiße Sneaker einfach zu allem, egal ob High Tops oder stützende Trainingsschuhe. Ähnliches gilt für schlichte Slides, Sonnenbrillen und Caps – ja, Sonnenschutz.
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Was auch immer deine Favoriten für den Sommer sind, wenn du sie mit aktuellen Trends mischst, kannst du ihnen auf lustige Weise neues Leben einhauchen. Der Trend dieses Sommers umfasst von den 1990er-Jahren und Retro-Elementen inspirierte Bodycon-Kleider, asymmetrische Silhouetten, quadratische Ausschnitte und Rüschendetails. Bring entspannte Sommer-Vibes in deinen Look, indem du diese Teile mit sportlichen Sandalen und Sneakern kombinierst, um dich dezent abzuheben.
Natürlich sind auch adrette Golf- und Tennis-Outfits immer noch voll angesagt und hervorragend für die Hitze geeignet. Ob du einer dieser Sportarten nachgehst oder nicht ist unwichtig – beide Styles kannst du wunderbar tragen, um Erledigungen zu machen oder dich entspannt mit Freund:innen zu treffen. Ein weiterer angesagter Hybridtrend ist der sportliche Luxe-Style. Dabei wird Sportmode auf elegantere Weise mit einem entspannten Vibe interpretiert. Mit diesen Outfits kannst du auch deinen Lieblingsschmuck kombinieren.
Lies weiter, um acht hübsche Sommer-Outfits zu entdecken, die dich stilvoll durch die warme Jahreszeit begleiten.
8 Ideen für Sommer-Outfits von Nike für Damen
1.Tanktop-Kleid + weiße Air Force 1s + Crossbody-Tasche
Das Tanktop-Kleid ist der Held dieses Sommers. Zolle den 1990er-Jahren mit einem Bodycon-Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt Tribut. Neue weiße Sneaker wie der legendäre Air Force 1 sind ein legeres Gegengewicht zur figurbetonten Passform und eine Crossbody-Tasche mit Gliederkette bringt einen Hauch von sportlichem Luxus in dein Outfit.
2.Knielanger Rock + Crop-Tanktop + weiße Sneaker
Minimalistisch, aber mit funktionalem Touch. Ein knielanger Rock aus texturiertem Material lässt ein klassisches weißes Crop-Tanktop interessanter wirken. Mit einem Leinen-Blazer machst du den Look bürotauglich (je nach Dresscode kannst du auch ein längeres Shirt zum Einstecken tragen). In jedem Fall aber garantieren dezente weiße Sneaker, wie z. B. Retrolaufschuhe, ein bewusst frisches Finish.
3.Midikleid + Sandalen im Puffy-Style + bunte Sonnenbrille
Mit einem Midikleid zum Reinschlüpfen, beispielsweise mit einer elastischen T-Shirt-Silhouette, liegst du immer richtig. Mit einem festeren Material, wie Doppelstrick-Jersey, kannst du sicherstellen, dass dein Kleid perfekt sitzt und doch atmungsaktiv in der Hitze ist. Mit ordentlich Farbe kannst du dieses wunderbar sommerliche Gefühl bis hin zu den Accessoires ausleben (denk an bunte Sandalen im Puffy-Style und farbige Sonnenbrillen), egal ob du farblich abgestimmte oder komplementäre Farbtöne bevorzugst.
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4.Oversize-T-Shirt + Bike Shorts + Stability-Sneaker
Bei heißem Wetter sind Bike Shorts Leggings eindeutig vorzuziehen, egal ob du tatsächlich Sport treibst, Erledigungen machst oder nach einem legeren Wochenendlook suchst. Kombiniere deine mit einem Oversize-T-Shirt. Dabei kannst du mit einem monochromen Style einen durchdachteren Effekt erzeugen. Verwöhn deine Füße nach mehreren Tagen in Sandalen mit gepolsterten Sneakern, die Halt bieten und dein Outfit abrunden.
5.Passendes Set + Plateausandalen + Gürteltasche
Der Sommer ist die offizielle Saison für passende Sets. Was ein kuscheliger Sweatsuit für den Winter ist, ist ein leichtes, geripptes Set für den Sommer. Kombis reichen von Tanktops und Röcken bis hin zu Crop-T-Shirts und Shorts. Auch wenn es momentan schwierig ist, einer süßen ausgestellten Hose zu widerstehen, die ideal ist, wenn es am Morgen kühl und mittags warm ist. Schwarze Accessoires, wie z. B. eine Nike Heritage Gürteltasche und sportliche Plateausandalen, heben den Look grafisch hervor.
6.Mini-Faltenrock + Tanktop + Oberteil mit Halbreißverschluss
Was ist besser geeignet, um der Hitze auf stilvolle Weise ein Schnippchen zu schlagen, als ein süßer Tennis-Look? Ja, der ist immer noch angesagt. Ein bunter Faltenrock versprüht Sommer-Vibes und ein geripptes weißes Tanktop ist das ultimative Basisteil (und lässt sich gut mit sämtlichen anderen Unterteilen in deinem Kleiderschrank kombinieren). Anschließend kannst du dem Look einen adretten Touch verleihen, indem du dir ein Oberteil mit Halbreißverschluss über die Schultern hängst (du wirst froh darüber sein, wenn die Klimaanlage etwas zu kalt eingestellt ist). Bonuspunkte gibt es für eine Nike Heritage Cap.
7.Locker sitzendes Kleid + Slides + Bucket Hat
Bei einem legeren Kleid mit lockerer Passform sind es die Details, die den Unterschied zwischen einem bequem einfachen und einem unglaublich lässigen Look ausmachen. Übertriebene Schultern und eine asymmetrische Raffung an der Seite gestalten den Look optisch interessanter und wahren zugleich das schnörkellose Gefühl. Beide Details wirken mühelos dezent, ebenso wie Slides mit dicker Sohle und ein Bucket Hat.
8.Terry-Shorts + Crop-T-Shirt + weiße High Tops
Sportliche Shorts sind ein Essential für den Sommer – und aus French Terry sind sie besonders süß. In diesem Allround-Kleidungsstück kannst du in Kombination mit einem Sport-BH entspannen oder schlafen und dabei zu Hause wunderbaren stylischen Tragekomfort genießen. Wenn du dein Shirt z. B. gegen ein kastenförmiges Shirt eintauschst und geschnürte High Tops hinzufügst, bist du bereit, dich unter die Leute zu wagen, sei es zu einem Kaffee oder Treffen im Park mit Freund:innen.
Text: Laura Lajiness Kaupke