4 5 6 XS S S+ M M+ L L+ XL 6X XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall XXL XXL Tall 3XL 3XL Tall 4XL XXS (00) XS (0–2) S (4–6) S Tall M (8–10) M Tall L (12–14) L Short L Tall XL (16–18) XL Short XL Tall 0X 1X 2X XXL (20–22) XXL Short 3X