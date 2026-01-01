Regresar a la búsquedaNike Factory Store - Tejon RanchCerrado • Abre a las 10:00 a.m.Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Obtener indicacionesHorario de la tiendadom - sáb: 10:00 a.m. - 8:00 p.m.ServiciosRecogida de pedidosCompra tus estilos favoritos en línea y recógelos en la tienda.Hazte miembroLos nuevos miembros en la Nike App obtienen un 15% de descuento en su primera compra en la tienda.Expertos de NikeObtén consejos en tiempo real de nuestro equipo de expertos sobre todo lo relacionado con deporte y estilo.Las compras, como deberían serAl unirte a nosotros como miembro, disfrutarás de pruebas sin preocupaciones durante 60 días y devoluciones sin recibo en todos los productos.Compra rebajas de Nike FactoryLos estilos y los ahorros que encuentras en las Nike Factory Stores ahora están disponibles en línea.Comprar rebajas de Nike FactoryTiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USCerrado • Abre a las 10:00 a.m.Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USCerrado • Abre a las 10:00 a.m.Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USCerrado • Abre a las 10:00 a.m.