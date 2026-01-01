Regresar a la búsquedaNike Factory Store SandaCierra pronto • Cierra a las 8:00 p.m.北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908Obtener indicacionesHorario de la tiendadom - sáb: 10:00 a.m. - 8:00 p.m.ServiciosTarjetas de regalo NikeEsta tienda acepta tarjetas de regalo compradas en otras Nike Stores y en Nike.com en la moneda local.Devoluciones de Nike.com y la Nike AppEsta tienda acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com y la Nike App.Más informaciónEscanea los códigos de barra de los productos con la Nike App para ver los colores y las tallas adicionales.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPCierra pronto • Cierra a las 8:00 p.m.Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPCierra pronto • Cierra a las 8:00 p.m.Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPAbierto • Cierra a las 9:00 p.m.