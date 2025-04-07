Los Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 y los Nike ZoomX Streakfly 2: una mirada a la innovación detrás los tenis de carrera más recientes de la marca

Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 y Nike ZoomX Streakfly 2: descubre la innovación detrás de los tenis más recientes de la marca
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Da igual si vas a por un par de kilómetros en pavimento o si tienes la vista fija en un maratón. Estos tenis son lo que necesitas para alcanzar tu máxima velocidad.
Durante décadas, Nike ha priorizado la innovación y el rendimiento en todos sus productos. En 2016, la marca innovó a lo grande con la presentación de una nueva categoría de tenis para el día de la carrera conocida como "supertenis". Los Nike Vaporfly 4% fueron los pioneros de la categoría, y su objetivo era simple: ayudar a todos, desde maratonistas profesionales hasta runners que competían ocasionalmente, a lograr su mejor marca personal a través de una herramienta para rendir al máximo.
Además de tener una placa de carbono que brinda una superficie rígida para dar impulso a los runners, los supertenis están diseñados con una espuma elástica Nike ZoomX Foam. Esto los hace ligeros y responsivos, con un retorno de energía óptimo para maximizar la velocidad. Durante los últimos nueve años, cada generación de supertenis Nike ha mantenido estas características principales y mejorado la tecnología y el diseño de productos para ofrecer mejores resultados a los runners. En 2025, el equipo de productos de Nike lanzó dos modelos de tenis de carrera avanzados: los Vaporfly 4 y los Streakfly 2.
Los Vaporfly 4: la última versión de los supertenis originales
Del mismo modo que los ingenieros del automovilismo renuevan constantemente sus autos para mejorar la velocidad y el rendimiento, Nike adoptó un enfoque iterativo para mejorar el rendimiento de los Vaporfly 4 y mantener la esencia que convirtió a los Vaporfly originales en una innovación. Con ese fin, Andrew Bumbalough, gerente de línea de productos de Nike, afirma que tanto él como su equipo se enfocaron en que los tenis fueran más ligeros y propulsivos, y en que el antepié fuera más suave. Mientras el equipo trabajaba para alcanzar estos objetivos, runners de élite, como Joshua Cheptegei y Mohammed Ahmed, probaron los tenis.
"En esta actualización, no buscábamos revolucionar el diseño. Los Vaporfly son los supertenis originales, pioneros en el mundo de los tenis de carrera. Queríamos hacer evolucionar unos tenis que creemos ya exitosos".
Andrew Bumbalough, director principal de la línea de productos Nike.
El resultado son unos tenis un 10% más ligeros que sus predecesores, pero sin sacrificar el rendimiento (la talla 8.5 de hombre pesa solo 169 g, ligeramente más que una pelota de béisbol). Al igual que los Vaporfly 3, los tenis tienen una placa FlyPlate de fibra de carbono de largo completo, pero ahora el ángulo de la placa se actualizó de 15 a 20 grados para mejorar el almacenamiento de energía y la propulsión. La caída del talón a la punta (la diferencia entre la altura del talón de los tenis y su antepié) también cambió de 8 mm a 6 mm, con 2 mm adicionales de espuma ZoomX Foam Nike en el antepié para mejorar el retorno de energía.
"Cada par de milímetros de ZoomX que puedas añadir en la planta del pie aporta a los tenis una batería más grande para almacenar energía", explica Bumbalough. "Esta energía se libera a medida que avanzas en cada zancada". La espuma adicional también crea una sensación de "suavidad esponjosa", que según Bumbalough agradará a los atletas que sintieron que los Vaporfly 3 tenían un antepié demasiado firme.
Los runners también notarán cambios en la parte superior de los tenis. "La malla no solo es más ligera, sino también más cómoda. Ofrece un mejor ajuste personalizado para el pie. También añadimos agujetas ligeramente elásticas para que la parte superior se ajuste de forma más cómoda y ceñida al pie", explica Bumbalough.
Bumbalough también señaló que, para rendir homenaje al legado de los Vaporfly como los supertenis originales, Nike agregó "the original super shoe" (los supertenis originales) directamente en la entresuela. Con este detalle, serán los tenis definitivos para los fanáticos de los supertenis.
Los Streakfly 2: un innovador modelo para carreras de corta distancia
Los diseñadores se mantuvieron fieles al estilo original de los Vaporfly con los Vaporfly 4, pero el equipo de productos adoptó un enfoque completamente diferente con los Streakfly 2.
"Queríamos crear unos tenis únicos", comenta Jonathon Riley, desarrollador de productos de Nike, sobre la inspiración detrás de estos tenis.
Los tenis de carrera en pavimento se han diseñado durante años pensando en una sola distancia: el maratón. Pero ¿qué hay de los runners que corren 5 km, 10 km o incluso un par de kilómetros en pavimento? No necesitan tenis para un maratón, pero sí quieren potencia y retorno de energía de élite. Ahí es donde entran en escena los Nike Streakfly 2.
Los Streakfly 2, creados como la versión para carreras en pavimento de los spikes Dragonfly, son unos de los pocos tenis de carrera que no están diseñados para maratones. De este modo, satisfacen una necesidad que había quedado desatendida durante mucho tiempo en la era de los supertenis.
"Estos tenis son renacentistas. Son muy diferentes al modelo anterior y son mejores en todo".
Cooper Teare, runner profesional de media distancia
Cada detalle se diseñó meticulosamente para carreras más cortas y rápidas. Para empezar, son uno de los tenis más ligeros que Nike ha producido, a pesar de estar hechos con una placa de carbono de largo completo. El equipo añadió el mismo tipo de espuma utilizada en los tenis Nike Alphafly y Vaporfly, que brinda un alto retorno de energía con cada pisada. Los tenis también se diseñaron para maximizar la velocidad y la propulsión. Los runners pueden pisar con el antepié de manera natural y eso genera una sensación de impulso hacia adelante.
"Es como pisar una pala: el mango se levanta y te golpea. Eso es lo que estos tenis le hacen a tu pie", afirma Pat Richie, director global de la línea de productos Nike, sobre el ajuste y la sensación únicos de los Streakfly 2.
Durante el desarrollo, los Streakfly 2 se sometieron a tres rondas de pruebas. Jemma Reekie, runner profesional de media distancia, usó los tenis en carreras importantes para probar su rendimiento en el mundo real. Al pensar en la primera vez que se puso los Streakfly 2, Jemma afirma que notó la diferencia al instante. "Me dan ganas de correr rápido con estos tenis", dijeron ella y otros runners profesionales al equipo de innovación de Nike, y eso es exactamente lo que ella hizo.
Compitió con los Streakfly 2 en la Fifth Avenue Mile de 2023 en Nueva York, una de las carreras de 1 milla más prestigiosas del mundo, donde obtuvo el primer lugar. En ese momento, quedó claro que los tenis podían ofrecer resultados reales para carreras en pavimento más cortas y que merecían un debut a nivel mundial.
Ambos tenis estarán disponibles en nike.com y en tiendas seleccionadas con la combinación de colores Proto a partir del 1 de marzo de 2025. En algunas regiones geográficas, habrá combinaciones de colores adicionales que se lanzarán en abril de 2025.