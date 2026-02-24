JuJu Watkins acaba de lanzar su primera colaboración de tenis Nike con LeBron James
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Son los primeros tenis LeBron NXXT Gen con el estilo característico de la basquetbolista.
- Los LeBron NXXT Gen by JuJu nacen de la colaboración entre la joven promesa del básquet JuJu Watkins y la leyenda LeBron James.
- Están diseñados para ofrecer comodidad y durabilidad, y su responsividad es ideal para hacer cortes explosivos en la cancha.
- LeBron NXXT Gen by JuJu presenta la llamativa combinación de colores plata brillante.
- Los tenis debutan en el verano de 2026 en nike.com y en distribuidores seleccionados.
No es ningún secreto que JuJu Watkins es una revelación del básquetbol. Empezó su carrera universitaria como la estudiante de primer año con más puntos en la historia del país, y desde entonces no ha parado. La primera ganadora del All-American y del Trofeo Naismith ahora suma otro logro a su carrera: es la primera atleta en crear unos tenis de básquetbol junto a la plataforma NXXT Gen de LeBron James.
Los LeBron NXXT Gen by JuJu se inspiran en la experiencia en la cancha de la estrella de la USC, con detalles distintivos que reflejan su estilo único y rinden homenaje a su historia. "Trabajar con LeBron para crear unos tenis por primera vez es una locura", dice JuJu. "Estos tenis están diseñados para mi juego, mi historia. "Dar forma a algo para compartir con la próxima generación de basquetbolistas lo es todo". JuJu también dijo en Instagram que está "más que bendecida" de poder colaborar.
JuJu trabajó con los diseñadores de Nike Basketball para crear unos tenis que reflejan su estilo y, al mismo tiempo, destacan por su comodidad, amortiguación y durabilidad para apoyar el rendimiento de los atletas. Están hechos para la cancha, con características especializadas que respaldan cada parte del juego por la que JuJu es conocida.
Estos tenis cuentan con una entresuela de espuma Nike React de largo completo que ofrece una sensación suave y responsiva, con un gran retorno de energía. Esa responsividad está ideal para que los atletas puedan hacer cortes rápidos en la cancha. Además, cuentan con unidades Nike Air Zoom en el antepié que ofrecen un rebote adicional, ya sea que estés dominando el balón o moviéndote para conseguirlo.
El diseño destaca el estilo único de JuJu y su atención al detalle con un Swoosh distintivo de Nike tipo joya, agujetas gruesas de 16 mm y un patrón floral acolchado en el interior del cuello y la lengüeta. La parte posterior de la lengüeta también luce un garabato "By JuJu".
Los tenis debutan en la combinación de colores Plata brillante, una mezcla audaz de tonos metálicos que atrapan la luz y hacen que sea imposible pasar desapercibido mientras recorres la cancha. Habrá otras combinaciones de colores que rendirán homenaje al barrio de Watts de JuJu en Los Ángeles y a su nuevo hogar en la Universidad del Sur de California.
LeBron considera a JuJu una "gran embajadora del juego actual" y agrega que "estos tenis le dan una herramienta más para construir su propio camino dentro y fuera de la cancha".
Los LeBron NXXT Gen by JuJu estarán disponibles en la combinación de colores Plata brillante en el verano de 2026 en nike.com y en distribuidores seleccionados.
Preguntas frecuentes sobre LeBron NXXT Gen by JuJu
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de los LeBron NXXT Gen by JuJu?
Los LeBron NXXT Gen by JuJu se lanzarán el verano de 2026 en nike.com y en distribuidores seleccionados.
¿Los LeBron NXXT Gen by JuJu son tenis de básquetbol?
Sí. Los LeBron NXXT Gen by JuJu están diseñados para jugar en la cancha. Además, cuentan con elementos que ofrecen retorno de energía, rebote y responsividad para potenciar tu juego.
¿Juju Watkins creó los LeBron NXXT Gen by JuJu?
Sí. JuJu Watkins creó los LeBron NXXT Gen by JuJu en colaboración con LeBron James y los diseñadores de Nike Basketball. Tienes toques únicos, como un Swoosh de Nike tipo joya, agujetas gruesas y un patrón floral interior.