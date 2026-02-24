JuJu Watkins acaba de lanzar su primera colaboración de tenis Nike con LeBron James

JuJu trabajó con los diseñadores de Nike Basketball para crear unos tenis que reflejan su estilo y, al mismo tiempo, destacan por su comodidad, amortiguación y durabilidad para apoyar el rendimiento de los atletas. Están hechos para la cancha, con características especializadas que respaldan cada parte del juego por la que JuJu es conocida.

Estos tenis cuentan con una entresuela de espuma Nike React de largo completo que ofrece una sensación suave y responsiva, con un gran retorno de energía. Esa responsividad está ideal para que los atletas puedan hacer cortes rápidos en la cancha. Además, cuentan con unidades Nike Air Zoom en el antepié que ofrecen un rebote adicional, ya sea que estés dominando el balón o moviéndote para conseguirlo.

El diseño destaca el estilo único de JuJu y su atención al detalle con un Swoosh distintivo de Nike tipo joya, agujetas gruesas de 16 mm y un patrón floral acolchado en el interior del cuello y la lengüeta. La parte posterior de la lengüeta también luce un garabato "By JuJu".

Los tenis debutan en la combinación de colores Plata brillante, una mezcla audaz de tonos metálicos que atrapan la luz y hacen que sea imposible pasar desapercibido mientras recorres la cancha. Habrá otras combinaciones de colores que rendirán homenaje al barrio de Watts de JuJu en Los Ángeles y a su nuevo hogar en la Universidad del Sur de California.

LeBron considera a JuJu una "gran embajadora del juego actual" y agrega que "estos tenis le dan una herramienta más para construir su propio camino dentro y fuera de la cancha".

Los LeBron NXXT Gen by JuJu estarán disponibles en la combinación de colores Plata brillante en el verano de 2026 en nike.com y en distribuidores seleccionados.