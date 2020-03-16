Nike; performans, sosyal medya ve reklam amacıyla sizden tanımlama bilgilerini kabul etmenizi ister. Üçüncü tarafların sosyal medya ve reklam tanımlama bilgileri size sosyal medya işlevleri ve kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek veya tercihlerinizi değiştirmek için web sitesinin en altındaki "Daha Fazla Bilgi" tuşuna basın veya "Tanımlama Bilgileri" kısmını ziyaret edin. Bu tanımlama bilgileri ve kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda daha fazla bilgi edinmek için şu linke bakabilirsiniz: Gizlilik ve Tanımlama Bilgisi Politikası. Bu tanımlama bilgilerini ve ilgili kişisel bilgilerinizin işlenmesini kabul ediyor musunuz?
Bu tanımlama bilgileri temel site işlevleri için gereklidir ve dolayısıyla her zaman etkindir. Bunlar arasında tek bir oturumda veya isterseniz oturumdan oturuma siteyi keşfederken hatırlanmanızı sağlayan tanımlama bilgileri bulunur. Alışveriş sepeti ve ödeme işlemlerini mümkün kılmaya ek olarak güvenlik hususlarına ve düzenlemelerle uyumluluğa yardımcı olurlar.
Bu tanımlama bilgileri, bu web sitesinin kullanımını takip ederek sitenin işlevlerini geliştirmemize yardımcı olur. Bazı durumlarda bu tanımlama bilgileri talebinizi daha hızlı işleme almamızı ve seçtiğiniz site tercihlerini hatırlamamızı sağlar. Bu tanımlama bilgilerinin seçilmemesi yanlış öneriler sunmamıza ve site performansının yavaşlamasına neden olabilir.
Sosyal medya tanımlama bilgileri, sosyal ağlarına bağlanmana ve web sitemizden sosyal medyada içerik paylaşmana olanak tanır. Reklam amaçlı tanımlama bilgileri (üçüncü tarafların), hem Nike web sitelerinde hem de diğer sitelerde ilgi alanlarına uygun reklamlar gösterilmesi için bilgi toplar. Bazı durumlarda bu tanımlama bilgileri kişisel verilerini işleyebilir. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Tanımlama Bilgisi Politikası sayfamıza göz at. Bu tanımlama bilgilerinin seçilmemesi, seninle ilgili olmayan reklamlar görmene veya Facebook, Twitter ya da diğer sosyal ağlara etkili şekilde bağlanamamana ve/veya sosyal medyada içerik paylaşamamana neden olabilir.