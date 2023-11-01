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      Kadınlar için Yüksek Belli Taytlar

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      Yoga
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike One
      Yüksek Belli Kadın Taytı
      ₺1.599,90
      Nike Therma-FIT One
      Nike Therma-FIT One Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike Therma-FIT One
      Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺1.899,90
      Nike Go
      Nike Go Sıkı Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike Go
      Sıkı Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺3.199,90
      Nike Go
      Nike Go Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı
      ₺1.949,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺3.199,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺3.199,90
      Nike Pro 365
      Nike Pro 365 Yüksek Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro 365
      Yüksek Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      ₺1.449,90
      Nike Universa
      Nike Universa Orta Destekli Yüksek Belli 7/8 Cepli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Universa
      Orta Destekli Yüksek Belli 7/8 Cepli Kadın Taytı
      ₺2.999,90
      Nike Sportswear Essential
      Nike Sportswear Essential Yüksek Belli Logolu Kadın Taytı
      Nike Sportswear Essential
      Yüksek Belli Logolu Kadın Taytı
      ₺1.499,90
      Nike Universa
      Nike Universa Orta Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Universa
      Orta Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺3.199,90
      Nike Sportswear Club
      Nike Sportswear Club Yüksek Belli Kadın Taytı
      Nike Sportswear Club
      Yüksek Belli Kadın Taytı
      ₺1.449,90
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      Nike One
      Yüksek Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      Nike Universa
      Nike Universa Orta Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Fermuarlı Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Universa
      Orta Destekli Yüksek Belli Cepli Tam Boy Fermuarlı Kadın Taytı
      ₺3.499,90
      Nike Air
      Nike Air Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      Nike Air
      Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      Nike Yoga
      Nike Yoga Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Yoga
      Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺1.899,90
      Nike One
      Nike One Therma-FIT Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Therma-FIT Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺1.899,90
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli Kısaltılmış Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Yüksek Belli Kısaltılmış Kadın Taytı
      ₺1.349,90
      Nike Sportswear Essential
      Nike Sportswear Essential Yüksek Belli Grafikli Kadın Taytı
      Nike Sportswear Essential
      Yüksek Belli Grafikli Kadın Taytı
      ₺1.149,90
      Nike Air
      Nike Air Yüksek Belli Grafikli Kadın Taytı
      Nike Air
      Yüksek Belli Grafikli Kadın Taytı
      ₺1.299,90
      Nike Go
      Nike Go Therma-FIT Yüksek Belli 7/8 Cepli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Therma-FIT Yüksek Belli 7/8 Cepli Kadın Taytı
      ₺3.499,90
      Nike Sportswear Essential
      Nike Sportswear Essential Yüksek Belli Kadın Taytı (Büyük Beden)
      Nike Sportswear Essential
      Yüksek Belli Kadın Taytı (Büyük Beden)
      ₺999,90
      Nike One (M)
      Nike One (M) Yüksek Belli Kadın Taytı (Hamilelik)
      En Çok Satan
      Nike One (M)
      Yüksek Belli Kadın Taytı (Hamilelik)
      ₺2.199,90
      Nike Universa
      Nike Universa Orta Destekli Yüksek Belli Kısaltılmış Cepli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Universa
      Orta Destekli Yüksek Belli Kısaltılmış Cepli Kadın Taytı
      ₺2.999,90
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli 18 cm Baskılı Kadın Bisiklet Şortu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Yüksek Belli 18 cm Baskılı Kadın Bisiklet Şortu
      ₺1.349,90

      Kadınlar için yüksek belli taytlar - her adımda kendinden emin ol

      Koşu, yoga ve yoğun antrenmanlarda Nike yüksek belli taytlar, kapladığı ekstra alanın yanı sıra inanılmaz rahatlık sunuyor. Yüksek bel bantları pozisyonunu koruyor ve vücudunu hassas biçimde kavrayarak ihtiyacın olan bölgelerde destek sağlıyor. İçini göstermeyen kumaşa sahip Nike yüksek belli taytlar squat testinde kendini ispatladığına göre, sana içinden gelen hareketleri gönül rahatlığıyla yapmak kalıyor.

      Dri-FIT Teknolojisine sahip taytlar serinliğini ve rahatlığını koruyarak seni hedeflerine odaklanmakta serbest bırakıyor. Ter damlalarını cildinden uzaklaştırıp buharlaştırarak kuru kalmanı sağlayan özel kumaşı sayesinde daha çok efor sarf etmen için bir engel kalmıyor. Dahası, asla kısıtlanmayan hareket alanınla dikkatini tamamen formunu geliştirmeye verebilirsin. Nike yüksek belli taytların yumuşak ve ultra esnek yapısıyla squat, eğilme ve zıplama gerektiren tüm hareketleri özgürce yapabileceksin.

      Yüksek belli spor taytlarının cepli modelleri, hareket halindeyken eşyalarını kolaylıkla saklama imkanı sunuyor. Anahtarların için ideal iç ceplerin yanı sıra, fermuarlı daha büyük cepler de telefonunu emniyete alıyor. Ellerini meşgul eden bir şey olmayınca antrenmanda karşına çıkacak tüm zorlukların üstesinden gelmeye hazırsın.