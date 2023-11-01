Kadınlar için yüksek belli taytlar - her adımda kendinden emin ol
Koşu, yoga ve yoğun antrenmanlarda Nike yüksek belli taytlar, kapladığı ekstra alanın yanı sıra inanılmaz rahatlık sunuyor. Yüksek bel bantları pozisyonunu koruyor ve vücudunu hassas biçimde kavrayarak ihtiyacın olan bölgelerde destek sağlıyor. İçini göstermeyen kumaşa sahip Nike yüksek belli taytlar squat testinde kendini ispatladığına göre, sana içinden gelen hareketleri gönül rahatlığıyla yapmak kalıyor.
Dri-FIT Teknolojisine sahip taytlar serinliğini ve rahatlığını koruyarak seni hedeflerine odaklanmakta serbest bırakıyor. Ter damlalarını cildinden uzaklaştırıp buharlaştırarak kuru kalmanı sağlayan özel kumaşı sayesinde daha çok efor sarf etmen için bir engel kalmıyor. Dahası, asla kısıtlanmayan hareket alanınla dikkatini tamamen formunu geliştirmeye verebilirsin. Nike yüksek belli taytların yumuşak ve ultra esnek yapısıyla squat, eğilme ve zıplama gerektiren tüm hareketleri özgürce yapabileceksin.
Yüksek belli spor taytlarının cepli modelleri, hareket halindeyken eşyalarını kolaylıkla saklama imkanı sunuyor. Anahtarların için ideal iç ceplerin yanı sıra, fermuarlı daha büyük cepler de telefonunu emniyete alıyor. Ellerini meşgul eden bir şey olmayınca antrenmanda karşına çıkacak tüm zorlukların üstesinden gelmeye hazırsın.