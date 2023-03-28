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      Siyah Kadın Taytları

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      Nike One
      Nike One Normal Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Normal Belli 7/8 File Panelli Kadın Taytı
      ₺1.049,90
      Nike One Luxe
      Nike One Luxe Normal Belli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One Luxe
      Normal Belli Kadın Taytı
      ₺1.549,90
      Nike Sportswear Essential
      Nike Sportswear Essential 7/8 Normal Belli Kadın Taytı
      Nike Sportswear Essential
      7/8 Normal Belli Kadın Taytı
      ₺799,90
      Nike Therma-FIT One
      Nike Therma-FIT One Normal Belli Grafikli Kadın Antrenman Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Therma-FIT One
      Normal Belli Grafikli Kadın Antrenman Taytı
      ₺1.249,90
      Nike Sportswear Essential
      Nike Sportswear Essential Swoosh Normal Belli Kadın Taytı
      Nike Sportswear Essential
      Swoosh Normal Belli Kadın Taytı
      ₺999,90
      Nike Epic Fast
      Nike Epic Fast Normal Belli Cepli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Epic Fast
      Normal Belli Cepli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.149,90
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike One
      Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺1.049,90
      Nike One
      Nike One Normal Belli Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike One
      Normal Belli Kadın Taytı
      ₺1.049,90
      Nike Pro
      Nike Pro Yüksek Belli Cepli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro
      Yüksek Belli Cepli Kadın Taytı
      ₺1.249,90
      Jordan Sport
      Jordan Sport Logolu Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Jordan Sport
      Logolu Kadın Taytı
      ₺1.449,90
      Nike One
      Nike One Yüksek Belli Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike One
      Yüksek Belli Kadın Taytı
      ₺1.099,90
      Nike Sportswear Essential
      Nike Sportswear Essential Swoosh Normal Belli Kadın Taytı (Büyük Beden)
      Nike Sportswear Essential
      Swoosh Normal Belli Kadın Taytı (Büyük Beden)
      ₺899,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      En Çok Satan
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Yüksek Belli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺2.099,90
      Nike Pro
      Nike Pro Normal Belli File Panelli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Pro
      Normal Belli File Panelli Kadın Taytı
      ₺1.199,90
      Nike Sportswear Swoosh
      Nike Sportswear Swoosh Yüksek Belli Kadın Taytı
      Nike Sportswear Swoosh
      Yüksek Belli Kadın Taytı
      ₺799,90
      Nike Therma-FIT One
      Nike Therma-FIT One Normal Belli Kadın Taytı
      Nike Therma-FIT One
      Normal Belli Kadın Taytı
      ₺999,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Normal Belli Tam Boy Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Normal Belli Tam Boy Kadın Taytı
      ₺2.099,90
      Nike Sportswear Club
      Nike Sportswear Club Yüksek Belli Kadın Taytı
      Nike Sportswear Club
      Yüksek Belli Kadın Taytı
      ₺899,90
      Nike Epic Fast
      Nike Epic Fast Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Epic Fast
      Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Taytı
      ₺999,90
      Nike Yoga
      Nike Yoga Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Yoga
      Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺1.249,90
      Jordan Sport
      Jordan Sport Kadın Şortu
      Jordan Sport
      Kadın Şortu
      ₺1.349,90
      Nike Go
      Nike Go Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Go
      Yüksek Destekli Yüksek Belli Cepli 7/8 Kadın Taytı
      ₺2.099,90
      Nike Fast
      Nike Fast Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Fast
      Normal Belli 7/8 Cepli Kadın Koşu Taytı
      ₺1.049,90
      Nike Zenvy
      Nike Zenvy Hafif Destekli Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Zenvy
      Hafif Destekli Yüksek Belli 7/8 Kadın Taytı
      ₺2.099,90

      Siyah Kadın Taytları - dikkat dağıtmayan esneklik

      Performansını hiçbir şey etkilemesin istiyorsan seni yavaşlatan etmenlerden kurtulmalısın. Nike siyah taytların ultra esnek kumaşı, gerek yeni bir yoga duruşu denerken gerekse stüdyoda squat yaparken özgür hareket etmeni sağlıyor. Kadınlara özel ultra ince ve hafif siyah taytların sunduğu, yumuşak Nike Infinalon kumaşından gelen hassas basınçla en sevdiğin hareketleri yaparken zorluk yaşamayacaksın.

      Antrenman ne kadar yoğun olursa olsun, en yorucu anlarda serin kalmaya hazır ol. Dri-FIT Teknolojisine sahip Nike siyah taytlar ter damlalarını cildinden uzaklaştırarak daha çabuk buharlaşmasına yardımcı oluyor. Sana da gün boyu süren kurulukla rahat ve kendinden emin olmak kalıyor.

      Siyah spor taytları vücudunu sıkıca sarıyor ve seni yarı yolda bırakmıyor. Formuna ayak uyduran elastik bel bantlarıyla Nike taytlar, koştuğun, zıpladığın ve tekme attığın sırada vücuduna yakın kalarak kesintisiz destek sunuyor. Bel bandında kordon bulunan modeller, dilediğin sıkılığı koruyarak dikkatini asla dağıtmıyor.

      Kadın siyah taytlarımızın iç cepleri sayesinde önemli eşyaların elinin altında. Bel bandı cepleri kart ve anahtarlarını emniyete almak için fermuarlı; daha büyük cepler ise akıllı telefonları saklamak için ideal. Böylece kafanı kurcalayan şeyler yerine hedefine odaklanabileceksin.