Siyah Kadın Taytları - dikkat dağıtmayan esneklik
Performansını hiçbir şey etkilemesin istiyorsan seni yavaşlatan etmenlerden kurtulmalısın. Nike siyah taytların ultra esnek kumaşı, gerek yeni bir yoga duruşu denerken gerekse stüdyoda squat yaparken özgür hareket etmeni sağlıyor. Kadınlara özel ultra ince ve hafif siyah taytların sunduğu, yumuşak Nike Infinalon kumaşından gelen hassas basınçla en sevdiğin hareketleri yaparken zorluk yaşamayacaksın.
Antrenman ne kadar yoğun olursa olsun, en yorucu anlarda serin kalmaya hazır ol. Dri-FIT Teknolojisine sahip Nike siyah taytlar ter damlalarını cildinden uzaklaştırarak daha çabuk buharlaşmasına yardımcı oluyor. Sana da gün boyu süren kurulukla rahat ve kendinden emin olmak kalıyor.
Siyah spor taytları vücudunu sıkıca sarıyor ve seni yarı yolda bırakmıyor. Formuna ayak uyduran elastik bel bantlarıyla Nike taytlar, koştuğun, zıpladığın ve tekme attığın sırada vücuduna yakın kalarak kesintisiz destek sunuyor. Bel bandında kordon bulunan modeller, dilediğin sıkılığı koruyarak dikkatini asla dağıtmıyor.
Kadın siyah taytlarımızın iç cepleri sayesinde önemli eşyaların elinin altında. Bel bandı cepleri kart ve anahtarlarını emniyete almak için fermuarlı; daha büyük cepler ise akıllı telefonları saklamak için ideal. Böylece kafanı kurcalayan şeyler yerine hedefine odaklanabileceksin.