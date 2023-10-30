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      Gifts En Az %20 Oranında Sürdürülebilir Malzeme

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      Nike Mercurial Superfly 9 Academy
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺2.999,90
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Jr. Mercurial Superfly 9 Club
      Küçük/Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.749,90
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy Yumuşak Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy
      Yumuşak Zemin Kramponu
      ₺3.199,90
      Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
      Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Su Geçirmez Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
      Su Geçirmez Arazi Tipi Kadın Koşu Ayakkabısı
      ₺3.599,90
      Nike Tiempo Legend 10 Elite
      Nike Tiempo Legend 10 Elite Kuru Çim Zemin Kramponu
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Tiempo Legend 10 Elite
      Kuru Çim Zemin Kramponu
      ₺7.999,90
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy Suni Çim Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy
      Suni Çim Kramponu
      ₺2.999,90
      FC Barcelona 2023/24 Stadyum İç Saha
      FC Barcelona 2023/24 Stadyum İç Saha Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Forması
      En Çok Satan
      FC Barcelona 2023/24 Stadyum İç Saha
      Nike Dri-FIT Genç Çocuk Futbol Forması
      ₺2.399,90
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy Halı Saha Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Mercurial Superfly 9 Academy
      Halı Saha Kramponu
      ₺2.999,90
      Nike Peak
      Nike Peak Bere
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Peak
      Bere
      ₺1.049,90
      Nike ACG Therma-FIT
      Nike ACG Therma-FIT Örgü Kumaş Fleece Kadın Kapüşonlu Üstü
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike ACG Therma-FIT
      Örgü Kumaş Fleece Kadın Kapüşonlu Üstü
      ₺3.599,90
      Nike ACG "Wolf Tree"
      Nike ACG "Wolf Tree" Kadın Üstü
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike ACG "Wolf Tree"
      Kadın Üstü
      ₺4.299,90
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club Küçük Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club
      Küçük Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.449,90
      Nike Academy
      Nike Academy Dri-FIT Erkek Futbol Eşofmanı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Nike Academy
      Dri-FIT Erkek Futbol Eşofmanı
      ₺2.499,90
      Nike Jr. Phantom GX Club
      Nike Jr. Phantom GX Club Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Jr. Phantom GX Club
      Genç Çocuk Çoklu Zemin Kramponu
      ₺1.599,90
      Nike Air Zoom Pegasus 40
      Nike Air Zoom Pegasus 40 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Air Zoom Pegasus 40
      Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Dri-FIT
      Nike Dri-FIT Kadın Koşu Ceketi
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Dri-FIT
      Kadın Koşu Ceketi
      ₺3.199,90
      Jordan Dri-FIT Sport
      Jordan Dri-FIT Sport Air Fleece Erkek Eşofman Altı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Jordan Dri-FIT Sport
      Air Fleece Erkek Eşofman Altı
      ₺2.899,90
      Nike Tiempo Legend 10 Academy
      Nike Tiempo Legend 10 Academy Çoklu Zemin Kramponu
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Tiempo Legend 10 Academy
      Çoklu Zemin Kramponu
      ₺2.699,90
      Nike Sportswear Tech Pack
      Nike Sportswear Tech Pack Therma-FIT ADV Bol Kesimli Su Tutmaz Kapüşonlu Erkek Ceketi
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Sportswear Tech Pack
      Therma-FIT ADV Bol Kesimli Su Tutmaz Kapüşonlu Erkek Ceketi
      ₺9.999
      Nike Star Runner 4
      Nike Star Runner 4 Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Star Runner 4
      Genç Çocuk Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺1.749,90
      Nike Revolution 7
      Nike Revolution 7 Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Revolution 7
      Kadın Yol Koşu Ayakkabısı
      ₺2.099,90
      Nike Sportswear GORE-TEX
      Nike Sportswear GORE-TEX Storm-FIT ADV Bol Kesimli Kapüşonlu Su Geçirmez Erkek Ceketi
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Sportswear GORE-TEX
      Storm-FIT ADV Bol Kesimli Kapüşonlu Su Geçirmez Erkek Ceketi
      ₺12.999
      Nike Forward Pants
      Nike Forward Pants Therma-FIT ADV Erkek Eşofman Altı
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Forward Pants
      Therma-FIT ADV Erkek Eşofman Altı
      ₺3.799,90
      Nike Winter Warrior
      Nike Winter Warrior Dri-FIT Erkek Futbol Snood
      Yeni Satışa Sunuldu
      Nike Winter Warrior
      Dri-FIT Erkek Futbol Snood
      ₺799,90

      En Az %50 Oranında Sürdürülebilir Malzemeler - Giysi

      Bu ürünler en az %50 oranında organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuk ve geri dönüştürülmüş polyester karışımından üretilmiştir. Organik pamuk, sentetik kimyasallar kullanmadan ve geleneksel yöntemden daha az suyla yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester ise atıklarımızı ve karbon ayak izimizi azaltır.

      Ürünlerimizi giydiğinde kendini iyi hissetmen için kullandığımız malzemelere çok dikkat ediyoruz. Ödün vermeyen bir yaklaşımla her bir malzemenin nasıl yetiştirildiğini, toplandığını ve ürünlerimizi oluşturmak için nasıl işlendiğini inceliyoruz. Polyester ve pamuk gibi en çok kullandığımız malzemelere odaklanıyoruz. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla %30 oranında azaltır. Organik pamuk ise geleneksel olarak yetiştirilen pamuğa kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak yetiştirilir. Bu malzemeler, çevreyi daha az etkilerken aynı mükemmel kaliteyi ve performansı sunar.

      Nike'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edin. Ürünleri sorumlu bir şekilde üretmek ve yaşayıp oynadığımız çevreyi korumak için neler yaptığımızı öğren.