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NIKE EPIC REACT

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NIKE REACT Daha yumuşak, esnek, hafif ve dayanıklı bir köpük bulma
arayışı, yastıklamada çığır açan teknolojiyi ortaya çıkardı.

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DAHA YUMUŞAK VE DAHA ÇOK
ENERJİ KAZANDIRAN YAPI Nike LunarEpic Low Flyknit 2'nin yumuşak
olduğunu mu düşünüyorsun? Doğru, gerçekten
de yumuşaktı. Fakat Nike Epic React, ondan
tam olarak %11 daha yumuşak olacak.
Nike React köpük, LunarEpic'in Lunarlon
köpüğünden önemli oranda daha yumuşak
olmanın dışında %13 daha esnek
olmayı da başarıyor.

DAHA HAFİF LunarEpic Low Flyknit 2'den %5 daha
hafif olan Nike Epic React, satın
alabileceğin en hafif yastıklamalı
ayakkabılardan biridir.

DAHA DAYANIKLI Test katılımcılarımıza en az 800 kilometre
giyilmiş React ayakkabılar verdik ve bu
ayakkabılarla koşmalarını istedik.
Geri geldiklerinde bu ayakkabılarla ne
kadar koşulduğunu tahmin etmelerini
istedik. Verilen en yüksek yanıt 160
kilometreydi. En düşük yanıt ise "yepyeni"
idi. Ortalama ise yaklaşık 24 kilometreydi.
Dayanıklılık işte budur.

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KÖPÜĞÜ GELİŞTİRME

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En iyi yenilikler sporcuların geri
bildirimlerinden doğar. Sporculara
yastıklamanın hangi özelliklerini
geliştirebileceğimizi sorduğumuzda
verdikleri yanıt basitti: Her şey. Biz de
bu isteklerini karşılamaya karar verdik.

Nike kimyagerleri üç yıl
boyunca yeni malzemeleri ve
tasarım yöntemlerini test etti.
400 kombinasyonun ardından
Nike React'i ortaya çıkardık.

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"OLAĞANÜSTÜ KİMYASAL YAPIYI,
BUGÜNE KADAR ERİŞİMİMİZİN
OLMADIĞI BU SIVI GEOMETRİSİYLE
GÜÇLENDİRDİK. NIKE REACT'İ BÖYLESİNE
EŞSİZ KILAN ŞEY BU YENİLİKTİR"

ERNEST KIM

Nike Tasarım Yenilik Direktörü

Tasarımcılar, Nike Spor Araştırma
Laboratuvarı'nın topladığı ısı haritası
verilerini kullanarak Nike React'e ne kadar
ve nerede ihtiyaç duyulduğunu tespit etti.

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Nike tasarımcıları, özel köpüğü ayakkabıya
eklemek için sporcuların hareketlerinin
nasıl, hangi yönde, ne kadar hız
ve kuvvetle olduğunu inceledi.

Tasarımcılar, hesaba dayalı tasarımı
(sıvı geometrisi oluşturan matematik
formülleri) kullanarak tabanı şekillendirdi
ve performansı artırmak için sporcu
verileriyle eşleştirdi.

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Nike Epic React Pink Matcha Koşu ayakkabısı

Nike Epic React Horizon Koşu ayakkabısı

Nike Epic React Horizon Koşu ayakkabısı

NIKE EPIC REACT Çığır açan yeni köpük yastıklama sistemimize sahip ayakkabı.

Nike Epic React Pink Matcha Koşu Ayakkabısı

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TÜM NIKE REACT STİLLERİNİ İNCELE

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