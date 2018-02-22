DAHA YUMUŞAK VE DAHA ÇOK

ENERJİ KAZANDIRAN YAPI Nike LunarEpic Low Flyknit 2'nin yumuşak

olduğunu mu düşünüyorsun? Doğru, gerçekten

de yumuşaktı. Fakat Nike Epic React, ondan

tam olarak %11 daha yumuşak olacak.

Nike React köpük, LunarEpic'in Lunarlon

köpüğünden önemli oranda daha yumuşak

olmanın dışında %13 daha esnek

olmayı da başarıyor.

