Bağcıklarını bağla ve mirası hisset. Sanat, müzik ve kültürün kesişim noktasında üretilen bu şampiyonlara yaraşır koşu ayakkabısı, 1990'ları şekillendirmeye yardımcı oldu. Stil; başkanlar tarafından giyilmiş, iş birlikleriyle geliştirilmiş ve nadir görülen renk grupları, dikkat çekici görseller, Waffle dış taban ve görünür Air yastıklama özellikleriyle hak ettiği değeri görmüştür.
2.200 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
MichaelC377884111 - 22 Tem 2023
beautiful and comfortable. fast shipping
Edward610233616 - 18 Tem 2023
Man these shoes are killer I love the color love fit ! If your looking for your next air max buy these you will be very satisfied!!!
RyanS811176585 - 04 Tem 2023
First pair of air max's and I love them!