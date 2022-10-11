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      Air Jordan 1 Mid

      Kadın Ayakkabısı

      ₺2.799,90

      Klasik stile asla kafa tutma. Modası asla geçmeyecek bembeyaz stille klasik stili koru.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Beyaz/Beyaz
      • Stil: DV0991-111

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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