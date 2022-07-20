Bu bol kesimli, yumuşak tişörtle temiz havayı içine çek. Klasik yapıya sahip model, hafifçe boldur. Akciğer şeklindeki grafik, açık havanın tadını çıkarırken durup nefes alman ve manzaranın keyfine varman gerektiğini sana anımsatır. Bu ürün, geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk fiberleri karışımı kullanılarak %100 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Karışım en az %10 oranında geri dönüştürülmüş fiber veya en az %10 oranında organik pamuk fiberi içerir.
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5 Yıldızlar
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Best t-shirt I've purchased (ever). It's heavy duty but not hot, doesn't shrink and is extremely comfortable. I hike and camp a lot and this is perfect for any situation, whether I'm hiking in Yosemite or camping by a lake in IL. About to wear it out for a casual night because the stitching is great and not ironed on and the color doesn't fade. Better than any $100 T-shirt I've purchased. Well done Nike ACG!