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      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike ACG

      Erkek Tişörtü

      ₺749,90

      Bu bol kesimli, yumuşak tişörtle temiz havayı içine çek. Klasik yapıya sahip model, hafifçe boldur. Akciğer şeklindeki grafik, açık havanın tadını çıkarırken durup nefes alman ve manzaranın keyfine varman gerektiğini sana anımsatır. Bu ürün, geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk fiberleri karışımı kullanılarak %100 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Karışım en az %10 oranında geri dönüştürülmüş fiber veya en az %10 oranında organik pamuk fiberi içerir.

      • Gösterilen Renk: Summit White
      • Stil: DQ1815-121

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model M beden giymektedir ve boyu 183 cm'dir
      • Bol kesim ferah yapılıdır

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk bir araya getirildiğinde ortaya çıkan performans malzemesi, karbon emisyonlarını azaltır ve işlenmemiş polyester ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş pamuk karışımlarına kıyasla daha az su ve kimyasal kullanılarak geliştirilir.
      • Organik pamuk sentetik kimyasallar olmadan ve geleneksel pamuğa kıyasla daha az su kullanılarak yetiştirilir. Geri dönüştürülmüş polyester, atığı ve karbon emisyonlarını yeni polyestere kıyasla yaklaşık %30 oranında azaltır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

      İncelemeler (1)

      5 Yıldızlar

      • Best T ever

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        Best t-shirt I've purchased (ever). It's heavy duty but not hot, doesn't shrink and is extremely comfortable. I hike and camp a lot and this is perfect for any situation, whether I'm hiking in Yosemite or camping by a lake in IL. About to wear it out for a casual night because the stitching is great and not ironed on and the color doesn't fade. Better than any $100 T-shirt I've purchased. Well done Nike ACG!