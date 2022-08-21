Nike Academy Team Sert Spor Çantası, eşyalarını düzenli tutman için üretilmiş dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Sert alt kısım ekipmanlarını güvende tutmaya yardımcı olurken farklı taşıma noktaları, sahaya gidip gelirken çeşitli taşıma seçenekleri sunar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4 Yıldızlar
RıdvanD931526944 - 21 Ağu 2022
Merhabalar, NL 'den cıkmasına rağmen ürün elime hızlı bir şekilde ulaştı, bu sebeple teşekkür ederim. Ancak bir husus var bunu belirtmeden geçmek istemiyorum, Hem el, hemde omuzda taşınması maksadıyla üretilen bu tür spor çantalarında biz tüketiciler omuzda taşırken askının boyun kısmını koruma yumuşatıcısının olmaması açıkcası beni üzdü. Bu belki sizler için küçük ancak biz tüketiciler için büyük bir ayrıntıdır. Bu tarz çantalarda olmazsa olmazlardandır. 1 Puanı bu sebepten ötürü düşürdüm kusura bakmayın. Örnek resimde ne demek istediğim gösterdim bilginize iyi çalışmalar