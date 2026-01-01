Nike Factory Store Wertheim

Nike Factory Store Wertheim

Açık • Kapanış saati: 20:00

Almosenberg Unit 78-81

Wertheim Village

WERTHEIM, Baden-Wurttemberg, 97877, DE

+49 934 2966 4993

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Cmt: 10:00 - 20:00
Paz: Kapalı

Hizmetler

  • Nike Hediye Kartları

    Nike Hediye Kartları

    Bu mağaza, diğer Nike Mağazalarından ve Nike.com üzerinden yerel para birimi cinsinden satın alınan hediye kartlarını kabul etmektedir.

  • Nike.com ve Nike App İade İşlemleri

    Nike.com ve Nike App İade İşlemleri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmektedir.

  • Tıkla ve Al

    Tıkla ve Al

    Nike.com üzerinden yapılan satın alımlar, bu mağazadan teslim alınabilir.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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