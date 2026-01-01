Bu mağaza, diğer Nike Mağazalarından ve Nike.com üzerinden yerel para birimi cinsinden satın alınan hediye kartlarını kabul etmektedir.
Nike.com ve Nike App İade İşlemleri
Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmektedir.
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Nike.com üzerinden yapılan satın alımlar, bu mağazadan teslim alınabilir.
Nike Recycling & Donation
Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.