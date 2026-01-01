Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

Kapalı • Açılış saati: 10:00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Paz: 10:00 - 20:00

Hizmetler

  • İade Bilgileri

    İade Bilgileri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.

  • Nike Fit'ten Bra Fit Hizmeti

    Nike Fit'ten Bra Fit Hizmeti

    Doğru stili bulmak çok önemlidir. Favori aktivitelerine uygun sütyeni ve doğru uyumu bul.

  • Nike Hediye Kartları

    Nike Hediye Kartları

    Bu mağaza, diğer Nike Mağazalarından ve Nike.com üzerinden yerel para birimi cinsinden satın alınan hediye kartlarını kabul etmektedir.

  • 7/24 İndirim

    7/24 İndirim

    Büyük internet indirimleri.

  • Nike Recycling & Donation

    Nike Recycling & Donation

    Recycling + Donation helps reduce waste by cleaning and donating or recycling used shoes and apparel. It’s how we make sure what’s already been worn lives on, even when you’re done wearing it. Conditions do apply.

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