Aramaya DönNike Factory Store - Desert RidgeKapalı • Açılış saati: 11:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Cmt: 11:00 - 21:00Paz: 11:00 - 18:00HizmetlerSipariş Almaİnternetten satın aldığın favori stillerini mağazadan teslim al.Nike UzmanlarıSpor ve stille ilgili her konuda uzman ekibimizden gerçek zamanlı öneriler alabilirsin.Gerçek Alışveriş KeyfiÜye olduğunda her üründe 60 günlük deneme süresinden ve faturasız iade imkanından yararlanabilirsin.Nike Fabrika Satış Mağazası İndirimini İnceleNike Fabrika Satış Mağazalarında bulduğun stiller ve indirimler, artık internette de mevcut.Nike Fabrika Satış Mağazası İndirimini İnceleÜye OlNike App'teki yeni üyeler, ilk mağaza alışverişlerinde %15 indirim kazanıyor.Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USKapalı • Açılış saati: 10:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USKapalı • Açılış saati: 11:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USKapalı • Açılış saati: 10:00