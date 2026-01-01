Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Açık • Kapanış saati: 21:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Paz: 09:00 - 21:00

Hizmetler

  • İade Bilgileri

    İade Bilgileri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.

  • Nike Fit'ten Bra Fit Hizmeti

    Nike Fit'ten Bra Fit Hizmeti

    Doğru stili bulmak çok önemlidir. Favori aktivitelerine uygun sütyeni ve doğru uyumu bul.

  • Üye Ödülleri

    Üye Ödülleri

    Üyelerimize teşekkür etmemizi sağlayan özel teklifler ve ürün promosyonlarının tadını çıkar.

  • Tıkla ve Al

    Tıkla ve Al

    Nike.com üzerinden yapılan satın alımlar, bu mağazadan teslim alınabilir.

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