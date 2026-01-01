Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Açık • Kapanış saati: 19:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt: 09:30 - 18:00
Sal - Cmt: 09:30 - 19:30
Paz: 11:00 - 18:00

Hizmetler

  • İade Bilgileri

    İade Bilgileri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.

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