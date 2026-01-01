Aramaya DönNike Store Girne (Partnered)Açık • Kapanış saati: 19:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt: 09:30 - 18:00Sal - Cmt: 09:30 - 19:30Paz: 11:00 - 18:00Hizmetlerİade BilgileriBu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYAçık • Kapanış saati: 19:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYAçık • Kapanış saati: 20:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRAçık • Kapanış saati: 22:00