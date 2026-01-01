Aramaya DönNike Store Faisaliah Mall (Partnered)Kapalı • Açılış saati: 09:30FAISALIAH TOWERRIYADH, Riyadh, 12212, SA966112736001Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Paz: 09:30 - 23:00Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNIKE - King FahedKING FAHAD ROAD SHOP # 8 RIYADHRiyadh, Riyadh, 12311, SAKapalı • Açılış saati: 09:30NIKE - Tahlia Street StoreTAHLIA TAHLIA STREET SHOP# 008 RIYADHRiyadh, Riyadh, 12241, SAKapalı • Açılış saati: 09:30Nike Store Olaya Street (Partnered)OLAYA ST, OPPOSITE ISHOZAMA HOTELRIYADH, Riyadh, 12241, SAKapalı • Açılış saati: 09:30