Aramaya DönNike Store City Stars (Phase 2)Açık • Kapanış saati: 00:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Paz: 10:00 - 00:00Hizmetlerİade BilgileriBu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGAçık • Kapanış saati: 00:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGAçık • Kapanış saati: 23:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGAçık • Kapanış saati: 22:00