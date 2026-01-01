Aramaya DönNike Serdika Mall (Partnered)Açık • Kapanış saati: 22:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Paz: 10:00 - 22:00Hizmetlerİade BilgileriBu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.Nike Fit'ten Bra Fit HizmetiDoğru stili bulmak çok önemlidir. Favori aktivitelerine uygun sütyeni ve doğru uyumu bul.Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGAçık • Kapanış saati: 20:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGAçık • Kapanış saati: 20:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGAçık • Kapanış saati: 20:00