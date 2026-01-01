Nike Podium

Nike Podium

Kapalı • Açılış saati: 11:00

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Per: 11:00 - 22:00
Cum - Paz: 10:00 - 22:00

Hizmetler

  • Nike Fit'ten Bra Fit Hizmeti

    Nike Fit'ten Bra Fit Hizmeti

    Doğru stili bulmak çok önemlidir. Favori aktivitelerine uygun sütyeni ve doğru uyumu bul.

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