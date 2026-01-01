Aramaya DönNike Factory Store - Tejon RanchAçık • Kapanış saati: 20:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Paz: 10:00 - 20:00HizmetlerSipariş Almaİnternetten satın aldığın favori stillerini mağazadan teslim al.Üye Olmak Çok Daha AvantajlıYeni Üyeler, Üyelere özel tüm ödüllerin yanı sıra mağazadaki ilk alışverişlerinde* %15 indirim kazanıyor. *İstisnalar olabilir.Nike UzmanlarıSpor ve stille ilgili her konuda uzman ekibimizden gerçek zamanlı öneriler alabilirsin.Gerçek Alışveriş KeyfiÜye olduğunda her üründe 60 günlük deneme süresinden ve faturasız iade imkanından yararlanabilirsin.Nike Fabrika Satış Mağazası İndirimini İnceleNike Fabrika Satış Mağazalarında bulduğun stiller ve indirimler, artık internette de mevcut.Nike Fabrika Satış Mağazası İndirimini İnceleYakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USAçık • Kapanış saati: 21:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USAçık • Kapanış saati: 21:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USAçık • Kapanış saati: 21:00