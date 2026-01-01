Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Açık • Kapanış saati: 20:00

大曲2-12-2

三井アウトレットパーク札幌北広島300

北広島市, 北海道, 061-1270, JP

+81 11 558 6453

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Paz: 10:00 - 20:00

Hizmetler

  • Nike Hediye Kartları

    Nike Hediye Kartları

    Bu mağaza, diğer Nike Mağazalarından ve Nike.com üzerinden yerel para birimi cinsinden satın alınan hediye kartlarını kabul etmektedir.

  • Daha Fazla Bilgi

    Daha Fazla Bilgi

    Ekstra beden/numaraları ve renkleri görüntülemek için ürün barkodlarını Nike App ile tara.

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