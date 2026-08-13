Aramaya DönNike Factory Store - CitadelAçık • Kapanış saati: 21:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Paz: 10:00 - 21:00Özel Saatler12 Ağu Çar - 18 Ağu Sal: 10:00 - 21:00HizmetlerSipariş Almaİnternetten satın aldığın favori stillerini mağazadan teslim al.Üye OlNike App'teki yeni üyeler, ilk mağaza alışverişlerinde %15 indirim kazanıyor.Nike UzmanlarıSpor ve stille ilgili her konuda uzman ekibimizden gerçek zamanlı öneriler alabilirsin.Gerçek Alışveriş KeyfiÜye olduğunda her üründe 60 günlük deneme süresinden ve faturasız iade imkanından yararlanabilirsin.Nike Fabrika Satış Mağazası İndirimini İnceleNike Fabrika Satış Mağazalarında bulduğun stiller ve indirimler, artık internette de mevcut.Nike Fabrika Satış Mağazası İndirimini İnceleYakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USYakında Kapanacak • Kapanış saati: 19:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USYakında Kapanacak • Kapanış saati: 19:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USAçık • Kapanış saati: 21:00