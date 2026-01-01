Aramaya DönNike Factory Store CastlefordAçık • Kapanış saati: 18:00Junction 32Tomahawk TrailGlasshoughtonCASTLEFORD, Wakefield, WF10 4PS, GB+44 1977 517605Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Cum: 10:00 - 19:00Cmt: 10:00 - 18:00Paz: 11:00 - 17:00HizmetlerNike Hediye KartlarıBu mağaza, diğer Nike Mağazalarından ve Nike.com üzerinden yerel para birimi cinsinden satın alınan hediye kartlarını kabul etmektedir.Nike.com ve Nike App İade İşlemleriBu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmektedir.Tıkla ve AlNike.com üzerinden yapılan satın alımlar, bu mağazadan teslim alınabilir.Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNike Factory Store Crown Point4 Crown Point Shopping CentreJunction RoadLEEDS, Leeds, LS10 1ET, GBAçık • Kapanış saati: 18:00Nike Store Leeds City CentreTrinity, 207 Albion StreetLEEDS, Leeds, LS1 5AR, GBAçık • Kapanış saati: 20:00Nike Factory Store YorkDesigner Outlet YorkSt. Nicolas AvenueYORK, York, YO19 4TA, GBAçık • Kapanış saati: 20:00