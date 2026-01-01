NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Kapalı • Açılış saati: 10:00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Çar: 10:00 - 22:00
Per - Cum: 10:00 - 00:00
Cmt - Paz: 10:00 - 22:00

Hizmetler

  • İade Bilgileri

    İade Bilgileri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.

  • Nike Fit'ten Bra Fit Hizmeti

    Nike Fit'ten Bra Fit Hizmeti

    Doğru stili bulmak çok önemlidir. Favori aktivitelerine uygun sütyeni ve doğru uyumu bul.

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