Aramaya DönNIKE - Doha City CentreKapalı • Açılış saati: 10:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Yol Tarifi AlMağaza Çalışma SaatleriPzt - Çar: 10:00 - 22:00Per - Cum: 10:00 - 00:00Cmt - Paz: 10:00 - 22:00Hizmetlerİade BilgileriBu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmemektedir.Nike Fit'ten Bra Fit HizmetiDoğru stili bulmak çok önemlidir. Favori aktivitelerine uygun sütyeni ve doğru uyumu bul.Yakındaki MağazalarMağaza DiziniNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAKapalı • Açılış saati: 10:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAKapalı • Açılış saati: 10:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHKapalı • Açılış saati: 10:00