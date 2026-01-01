Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Açık • Kapanış saati: 20:00

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Cmt: 09:30 - 20:00
Paz: Kapalı

Hizmetler

  • Nike.com ve Nike App İade İşlemleri

    Nike.com ve Nike App İade İşlemleri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmektedir.

  • 7/24 İndirim

    7/24 İndirim

    Büyük internet indirimleri.

  • Nike Hediye Kartları

    Nike Hediye Kartları

    Bu mağaza, diğer Nike Mağazalarından ve Nike.com üzerinden yerel para birimi cinsinden satın alınan hediye kartlarını kabul etmektedir.

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