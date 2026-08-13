Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Açık • Kapanış saati: 20:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

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Mağaza Çalışma Saatleri

Pzt - Cum: 10:00 - 18:00
Cmt - Paz: 10:00 - 20:00

Özel Saatler

12 Ağu Çar - 18 Ağu Sal: 10:00 - 20:00

Hizmetler

  • Nike Hediye Kartları

    Nike Hediye Kartları

    Bu mağaza, diğer Nike Mağazalarından ve Nike.com üzerinden yerel para birimi cinsinden satın alınan hediye kartlarını kabul etmektedir.

  • Nike.com ve Nike App İade İşlemleri

    Nike.com ve Nike App İade İşlemleri

    Bu mağaza, Nike.com ve Nike App siparişlerine yönelik iadeleri kabul etmektedir.

  • 7/24 İndirim

    7/24 İndirim

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