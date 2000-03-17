Bir Nike Mağazası Bul
Nike – Sunway Pyramid
Sunway Pyramid
No.3, Jalan PJS 11/15, Bandar Sunway
G1.67
Petaling Jaya, Selangor, 47500, MY
Açık • Kapanış saati: 22:00
Nike 1 Utama
Lebuh Bandar Utama
S306, 1 Utama Shopping Centre
Petaling Jaya, Selangor, 47800, MY
Açık • Kapanış saati: 22:00
Nike Factory Store Mitsui Outlet (KLIA)
Nike Sales (Malaysia) Sdn Bhd
Lot G99, Mitsui Outlet Park KLIA
Persiaran Komersial
Sepang, Selangor, 64000, MY
Açık • Kapanış saati: 22:00
Nike Pavilion Bukit Jalil
3.17.00, Level 3, Pavilion Bukit Jalil
2, Persiaran Jalil 8, Bandar Bukit Jalil
Kuala Lumpur, Selangor, 57000, MY
Açık • Kapanış saati: 22:00
Nike TRX
L2.77-2.79 Persiaran TRX
Tun Razak Exchange
Kuala Lumpur, Selangor, 55188, MY
Açık • Kapanış saati: 22:00