Nike; performans, sosyal medya ve reklam amacıyla sizden çerezleri kabul etmenizi ister. Üçüncü tarafların sosyal medya ve reklam çerezleri, sosyal medya işlevleri ve kişiselleştirilmiş reklamları size sunmak için kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek veya tercihlerinizi değiştirmek için web sitesinin en altındaki "Daha Fazla Bilgi" tuşuna basın veya "Çerez Ayarları" kısmını ziyaret edin. Bu çerezler ve kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusunda daha fazla bilgi edinmek için şu linke bakabilirsiniz: Gizlilik ve Çerez Politikası. Bu çerezleri ve ilgili kişisel bilgilerinizin işlenmesini kabul ediyor musunuz?
Bu çerezler temel site işlevleri için gereklidir ve dolayısıyla her zaman etkindir. Bunlar arasında tek bir oturumda veya isterseniz oturumdan oturuma siteyi keşfederken hatırlanmanızı sağlayan çerezler bulunur. Alışveriş sepeti ve ödeme işlemlerini mümkün kılmaya ek olarak güvenlik hususlarına ve düzenlemelerle uyumluluğa yardımcı olurlar.
Bu çerezler, bu web sitesinin kullanımını takip ederek sitenin işlevlerini geliştirmemize yardımcı olur. Bazı durumlarda bu çerezler talebinizi daha hızlı işleme almamızı ve seçtiğiniz site tercihlerini hatırlamamızı sağlar. Bu çerezlerin seçilmemesi yanlış öneriler sunmamıza ve site performansının yavaşlamasına neden olabilir.
Sosyal medya çerezleri, sosyal ağlarına bağlanmana ve web sitemizden sosyal medyada içerik paylaşmana olanak tanır. Reklam amaçlı çerezler (üçüncü tarafların), hem Nike web sitelerinde hem de diğer sitelerde ilgi alanlarına uygun reklamlar gösterilmesi için bilgi toplar. Bazı durumlarda bu çerezler kişisel verilerini işleyebilir. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamıza göz at. Bu çerezlerin seçilmemesi, seninle ilgili olmayan reklamlar görmene veya Facebook, Twitter ya da diğer sosyal ağlara etkili şekilde bağlanamamana ve/veya sosyal medyada içerik paylaşamamana neden olabilir.