KARŞINIZDA:
NSRL SERİSİ
NSRL serisi, Nike'ın performans giysilerini geliştirdiği yerdir. Burada sektörün en iyi spor bilimcileri ve dünyanın en farklı tasarımcıları, yeni sportif çözümler keşfetmek amacıyla bir araya geliyor.
Nike, kırk yıldan uzun zamandır yenilikçi tasarımlarını sporcuları dinleyerek ve onların ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştiriyor. Bugün Nike Spor Araştırma Laboratuvarı, sorunları kesin olarak belirlemek ve bugüne kadar hiç görülmemiş çözümler üretmek için sporcuların verilerini analiz ediyor.
NSRL serisinin ilk koleksiyonu, soğuk hava koşularına odaklanıyor. Nike Run Club uygulaması, dünyanın her yerindeki koşu ekipleri ve World Headquarters laboratuvarından alınan veriler incelendiğinde, koşucuların iki büyük sorunla karşılaştığı görüldü: sıcaklık kontrolü ve karanlıkta görünürlük. Bu koleksiyon, bu performans sorunlarının ikisine de çözüm getirirken spor performansının geleceği hakkında ipucu veriyor.
NSRL serisi, piyasadaki performans giysilerine hiç benzemiyor. Koşma sıklığı, günün saati ve hava koşullarının tempo üzerindeki etkisini takip eden küresel veriler kullanılarak üretilen NSRL'nin güçlü bir bilimsel temeli var.
Aurora Bomber
Akşam saatlerini aydınlatan Aurora Bomber Ceketin karanlıkta parlayan malzemesi, ışığı yakalayıp saklama özelliğine sahip. Giysinin üzerinde desenler çizmek veya kişisel rekorunu belgelemek için ceketin dış kısmına el feneri tutman yeterli.
Transform Ceket
Transform Ceket modüler yapısı, suya dayanıklılığı, çıkarılabilir yalıtımı ve tamamen toplanabilir tasarımıyla tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Vücudun havaya alıştığında ceketin kuş tüyü yalıtımını çıkarıp saklayabilirsin. Bu özellikle birlikte birkaç giysi giyme zorunluluğu tarihe karışıyor.