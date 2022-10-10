ISPA nedir?
ISPA, bir felsefedir. Doğaçlama Yap, Topla, Koru, Uyum Sağla. Bu eylemlerden doğan tasarım ilkeleri, geliştirilen en son yenilikler ve köklü stiller dahil tüm kategorilerde Nike'ın tasarım anlayışının deneysel ifadesi olarak somutlaşır. Sonuç olarak elde edilen ürün ise, şehir insanının belirgin olmayan ihtiyaçlarına hitap eder ve tasarımın gücüne yönelik iyimser bir bakış açısı sunar.
Doğaçlama Yap
Soruna yönelik ilk yanıtı bulduğunda asla durma. En yeni çözümü bulmak için içinde bulunduğun ortamdan ilham alarak doğaçlama yapmaya devam et.
Topla
İhtiyacın olan malzemeleri bulmak için malzeme Topla ve sorunun çözümüne yönelik mevcut seçenekler arasından en iyisini bul. Malzemeleri akıllıca kullan ve tekrar kullan.
Koru
Bulduğun çözüm soruna karşı Koruma sağlamalıdır. Bu noktada teori pratiğe dönüşür ve çözüm, gerçek dünyada uygulanır.
Uyum Sağla
Tüm çözümler, en geniş potansiyellerine ulaşabilecek şekilde Uyum sağlasın. Yanıtımız; çok yönlü, dayanıklı olmalı; kaynakları iyi kullanmalı ve bulunduğumuz ortamda işlevsellik sunmalıdır.