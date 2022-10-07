Liverpool FC'nin Çevrimiçi Mağazası
Liverpool FC'nin Çevrimiçi Mağazası

Anfield Sanatı

Spion Kop 1906, 2013 yılında Kop'ta taraftar gösterilerine yardımcı olması amacıyla kuruldu. Grubun Liverpool FC için pankart hazırlarken sergilediği ikonik yaklaşım hakkında daha fazla bilgi edin.

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