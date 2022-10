Geçtiğimiz yıl Nike; New York, Londra, Paris, Seul, Şanghay ve Tokyo'daki tasarımcıları topluluklarının benzersiz yönlerinden ilham alan kendi Nike Air Max'lerini tasarlamaya davet etti. Bu "On Air" atölyelerinde, tasarımlarının yaratıcılığına göre 18 finalist seçildi. Daha sonra halk her şehirden birer tane olmak üzere altı birinci belirledi. Bunlardan biri de NYC'den Gabrielle "Gaby" Serrano'ydu.