Air Max 98
On-Air: NYC
Serrano bir Air Max 98'i seçti ve ona İspanyolcada "karışım" anlamına gelen "La Mezcla" adını verdi. Gaby, konsept hakkında şunları söylüyor: "Ayakkabımın toplumumun çeşitliliğini vurgulamasını istedim. Tasarımım NYC'yi NYC yapan insanları konu alıyor. Renkler ve malzemeler farklı ten renklerini, Özgürlük Heykeli'ni, beton mimariyi ve NYC'yi çevreleyen suyu temsil ediyor."
Serrano, prototipini geliştirip Nike tasarımcılarından bilgi almak için diğer beş birinciyle birlikte Nike genel merkezine geldi. Merkeze geldiğinde ilk numuneyi görünce çok şaşırdı: "Numuneyi görünce gözlerime inanamadım. Tam istediğim gibi olmuştu."
Kökleriyle gurur duyan, birinci nesil bir Latin-Amerikalı olan Gaby, başarısının başkaları için de kapılar açmasını istiyor: "Toplumum bana nasıl görünürlerse görünsünler ve nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, herkesi sevip kabul etmeyi öğretti. Dünyanın her yerinden insanların bağ kurup keyifle giyebileceği bir 'NYC' sneaker'ı tasarlamak istedim. Şimdi yeni nesle ilham vermek istiyorum."