Air Max 1
On-Air: Tokyo
Tercihini Air Max 1'den yana kullanan Takuman, tasarımı için Tokyo'nun labirenti andıran yapısını ve ikonik Tokyo Kulesi'ni temel aldı: "Kagoshima'da doğdum. Küçükken hep Tokyo'yu görmeyi hayal ederdim. 18 yaşında Tokyo'ya geldim. İlk başta metro beni çok etkiledi. Metro hatlarının çok derinlere indiğini fark ettim."
Nike genel merkezine geldiğinde ilk numuneyi görüp dokunmak Takuman'ı çok mutlu etti: "Verdiğim ilk tepki 'Bu mükemmel.' demek oldu. Köşeyi dönüp numuneyi masada gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu. Hala da oluyor."
Diğer "On Air" birincileri gibi Takuman da ayakkabısının şehrini özel kılan insanları yansıtmasını istiyordu: "Tokyo çok kalabalık bir şehir. Yalnızca metro hattının değil, Tokyo'nun da labirent gibi olduğunu fark ettim. Bu şehre tutkum sayesinde geldim ve başkalarının da bunu başarabileceğini bilmesini istiyorum."