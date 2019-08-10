Diğer "On Air" birincileri gibi Takuman da ayakkabısının şehrini özel kılan insanları yansıtmasını istiyordu: "Tokyo çok kalabalık bir şehir. Yalnızca metro hattının değil, Tokyo'nun da labirent gibi olduğunu fark ettim. Bu şehre tutkum sayesinde geldim ve başkalarının da bunu başarabileceğini bilmesini istiyorum."