Air Max 97
On-Air: Shanghai
Air Max 97'yi seçen Ru, fütüristik Şanghay şehrinin canlılığından ve gözden kaybolan bulutlardan ilham aldı. Ru şöyle diyor: "Tasarımımın adı 'Kaleydoskop'. Pudong semtinde bulunan Lujiazui'de bulutlar ile gökdelenlerin etkileşiminden ilham alıyor. Yoğuşma ile ortaya çıkan farklı şekiller, Şanghay'ın hızlı gelişimini yansıtıyor."
Kendisini sneaker tutkunu olarak tanımlayan Ru, ayakkabısını "sanat eseri" olarak nitelendirdiği orijinal eskizlerinden daha giyilebilir hale getirmeye çalıştı. Ru şunları söylüyor: "Konsepti gerçeğe dönüştürmek uzun, karmaşık bir yolculuktu. Bir sneaker'ın doğması için çok sayıda iş birliği ve iletişim gerekiyor."
Ru, yaptığı bu çalışmaların karşılığını aldı: "Kendi sneaker'ımı tasarlamak, çocukluktan beri kurduğum bir hayaldi. Orta okuldan beri büyük bir sneaker tutkunuyum. Tasarımım bu ödüle layık görüldüğü için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum ve müteşekkirim."